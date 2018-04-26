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А в Москве разыграют свыше 5 тонн мороженого
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А в Москве разыграют свыше 5 тонн мороженого 

Вестник Бутова 1 час назад
Произойдёт это ровно через месяц — 26 и 27 мая. Местом розыгрыша главного летнего десерта станет столичный парк «Сокольники».
Именно здесь — в парке «Сокольники» — 26-27 мая пройдёт традиционный «Праздник мороженого». В рамках праздничных конкурсов на главной сцене парка и разыграют больше 5 тонн главного летнего лакомства. Об этом сообщили в пресс-службе Союза мороженщиков России.
Гостей праздника ждут как традиционные сорта эскимо, так и холодные новинки — фруктовое, йогуртное, сметанное, веганское и диабетическое мороженое.
В этом году главной темой (уже двадцать второго по счёту!) «эскимошного» праздника станет мороженое во всемирной истории и культуре. Впервые в «Сокольниках» одновременно будет работать свыше 180 интерактивных зон. Свою продукцию представят 20 российских и зарубежных производителей мороженого. Праздник стартует 26 мая в 12.30 по московскому времени.
Не упусти своё бесплатное эскимо!
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