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Власти Москвы планируют запретить рекламные граффити в преддверии ЧМ-2018
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Власти Москвы планируют запретить рекламные граффити в преддверии ЧМ-2018 

Rambler News Service 1 час назад
Департамент рекламы и СМИ Москвы подготовил поправки к городскому закону о благоустройстве, которыми предполагается ввести запрет на рекламу в виде граффити, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник. В пресс-службе департамента подтвердили, что такие поправки разрабатываются.
В департаменте отметили, что правила планируется ужесточить перед Чемпионатом мира по футболу из-за обязательств России по защите прав ФИФА, а также ее коммерческих партнеров. По данным столичных властей, треть всех рекламных граффити располагается около маршрутов проезда команд. На таких маршрутах обязательствами запрещена посторонняя реклама.
«Город упорядочивает нанесение граффити. Не всем это нравится, но рекламораспространение в столице должно иметь свои пределы», — приводит издание слова руководителя департамента Ивана Шубина.
По словам представителя департамента Константина Горохова, речь не идет о запрети граффити как такового, а новые правила предполагают запрет рекламы в них и введение ряда ограничений, в частности, — текстовая часть не сможет занимать более 30% граффити.
При этом каждому легальному изображению потребуется дизайн-проект, который должен быть согласован в худсовете при Архитектурном совете Москвы и утвержден в Москомархитектуре. Предписания же на удаление граффити будут выдавать Мосжилинспекция, Объединения административно-технических инспекций города (ОАТИ) и Мосгорнаследие в зависимости от статуса дома.
По словам источника издания, на проекте поправок стоит положительный отзыв аппарата мэра.
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