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«Лягу — ни один бульдозер не пройдет»: Казанцы обратились к Минниханову из-за сноса домов
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«Лягу — ни один бульдозер не пройдет»: Казанцы обратились к Минниханову из-за сноса домов 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
На сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) появился генплан строительства четырехполосной дороги в поселке Новая Сосновка. Местные жители с удивлением обнаружили, что для реализации проекта понадобится снести порядка 40 домов. О проблеме «Казанский репортер» подробно рассказывал несколько дней назад. А накануне о беде жителей заговорили и другие татарстанские средства массовой информации. Однако в публикациях говорится о сносе уже сотен частных домов ради строительства новой четырехполосной дороги. Опасения высказывают жители Новой Сосновки, Царицыно и Карьера. Жители поселков обратились к президенту РТ Рустаму Минниханову. Они надеются, что глава республики предпримет меры для защиты собственности. «За многие дома люди годами выплачивают ипотеки, вкладывали в них материнские капиталы, продавали свои квартиры», — говорится в обращении. Свои подписи под обращением поставили 277 человек. Жители поселка в беседе с «Казанским репортером» рассказали, окончательное решение по их домам будет принято 15 мая. А пока они намерены стучаться во все двери: в минэкономразвития, главным архитекторам республики и города, в кабинет министров Татарстана. Кстати, уже сейчас многие говорят: если мирно решить проблему не получится, снести свои дома они все равно не дадут. «Мы не уйдем отсюда, не уйдем! Я здесь лягу — ни один бульдозер не пройдет!» — заявила одна из жительниц Новой Сосновки, добавив, что всю жизнь «работала на этот дом».
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