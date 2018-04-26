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В Кемерове обработали 58 га зеленых зон противоклещевыми реагентами
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В Кемерове обработали 58 га зеленых зон противоклещевыми реагентами 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Как сообщает пресс-служба городской администрации, на сегодняшний день обработаны территория Парка Победы им. Жукова, парк «Кузбасский», Парк Победы, 2 га лесного массива у городской больницы №13 в ж.р. Ягуновский, Пионер, территория музея-заповедника «Красная горка», Берёзовая роща на улице 40 лет Октября, Тропы здоровья и территория кардиологического диспансера, кладбища ж.р. Кедровка, Промышлённовского и Кировского района.
Работы приостановлены в связи с дождем. При установлении благоприятной погоды специалисты обработают лесные массивы в зоне отдыха «Сосновый бор», в Парке «Березовая роща», территории кладбищ «Центральное — 1», «Кировское-2» и другие городские пространства.
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