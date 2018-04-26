В Эквадоре возбудили дело против экс-президента из-за предвыборной кампании

Как сообщил Мичелена, «процесс расследования начался, прокуратура ведет расследование, и я думаю, что нам нужно идти до конца».

Ранее сообщалось, что контрольное управление Эквадора нашло признаки уголовных преступлений в деятельности экс-президента Рафаэля Корреа и ряда других чиновников в части управления долгом в 2012–2017 годах.