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В Эквадоре возбудили дело против экс-президента из-за предвыборной кампании
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В Эквадоре возбудили дело против экс-президента из-за предвыборной кампании 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Прокуратура Эквадора начала расследование в отношении финансирования избирательной кампании бывшего президента страны Рафаэля Корреа, сообщает портал Comercio со ссылкой на секретаря правительства по вопросам коммуникации Андреса Мичелену.
Как сообщил Мичелена, «процесс расследования начался, прокуратура ведет расследование, и я думаю, что нам нужно идти до конца».
Ранее сообщалось, что контрольное управление Эквадора нашло признаки уголовных преступлений в деятельности экс-президента Рафаэля Корреа и ряда других чиновников в части управления долгом в 2012–2017 годах.
Это происходит на фоне затяжного конфликта между Корреа и нынешним президентом Лениным Морено, который победил на выборах от «Альянса ПАИС» в 2017 году. Долгое время Морено был соратником Корреа, находившегося у власти с 2007 года. С 2007 по 2013 годы Морено занимал пост вице-президента Эквадора. Политические пути бывших коллег разошлись, а сам Корреа временно уехал жить к семье в Бельгию.
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