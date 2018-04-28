С 29 апреля омичи смогут добраться до садовых участков на автобусах

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Завтра, 28 апреля, в Омске на маршруты выйдут садовые автобусы. До 20 мая автобусы будут ездить три раза в неделю, а также в праздничные нерабочие дни. А с 21 мая по 2 сентября периодичность работы садовых маршрутов увеличиться. Автобусы будут курсировать четыре раза в неделю. А с 3 сентября омичи смогут добраться до своих дачных участков три раза в неделю.

«При неблагоприятных погодных условиях работа сезонных садовых маршрутов городского и пригородного сообщения в выходные и праздничные дни организуется по расписаниям рабочих дней», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Добавим, что к дачным участкам омичей будут возить 70 автобусов.