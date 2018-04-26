Как в Омске будут ходить садовые маршруты?

Публикуем расписание на 2018 год.

Садовые маршруты в 2018 году будут работать с 29 апреля по 1 октября.

График работы сезонных маршрутов в весенне-летний период 2018 года с периодичностью работы 3 раза в неделю и в праздничные нерабочие дни с 29 апреля по 20 мая и с 3 сентября по 1 октября 2018 года.

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

праздничные и выходные дни ОАО «ПАТП № 2»

112, 119. 131, 141, 171, 178 119, 158, 162, 165, 185 112, 119, 131, 141, 158, 162, 165, 171, 178, 185 МП г. Омска «ПП-7»

139, 173, 174 111, 140, 145, 191, 193 111. 139, 140, 145, 173, 174, 191, 193 МП г. Омска «ПП-8»

144,196 144к, 172, 177, 190 144, 172, 177, 190, 196 График работы сезонных маршрутов в весенне-летний период 2018 года с периодичностью работы 4 раза в неделю и в праздничные нерабочие дни с 21 мая по 2 сентября 2018 года.

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

выходные и праздничные дни ОАО «ПАТП № 2»

34, 122, 156, 160, 161 34, 122, 156, 160, 161 34, 122, 156, 160, 161 МП г. Омска «ПП-4»

112, 119, 131, 141, 165, 171, 178, 185 119, 158, 162, 165 112, 119, 131, 141, 171, 178, 185 119, 158, 162 112. 119, 131, 141, 158, 162, 165, 171, 178, 185 МП г. Омска «ПП-7»

139, 173, 174, 191 111, 140, 145, 193 139, 173, 174, 191 111, 140, 145, 193 111, 139, 140, 145, 173, 174, 191, 193 МП г. Омска «ПП-8»

144, 172, 190, 196 144к, 177 144, 172, 190, 196 144к, 177 144, 172, 177, 190, 196