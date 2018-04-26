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Как в Омске будут ходить садовые маршруты?
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Как в Омске будут ходить садовые маршруты? 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Публикуем расписание на 2018 год.
Садовые маршруты в 2018 году будут работать с 29 апреля по 1 октября.
График работы сезонных маршрутов в весенне-летний период 2018 года с периодичностью работы 3 раза в неделю и в праздничные нерабочие дни с 29 апреля по 20 мая и с 3 сентября по 1 октября 2018 года.
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
праздничные и выходные дни  ОАО «ПАТП № 2»
34, 122, 156, 160, 161  34, 122, 156, 160, 161  МП г. Омска «ПП-4»
112, 119. 131, 141, 171, 178  119, 158, 162, 165, 185  112, 119, 131, 141, 158, 162, 165, 171, 178, 185  МП г. Омска «ПП-7»
139, 173, 174  111, 140, 145, 191, 193  111. 139, 140, 145, 173, 174, 191, 193  МП г. Омска «ПП-8»
144,196  144к, 172, 177, 190  144, 172, 177, 190, 196  График работы сезонных маршрутов в весенне-летний период 2018 года с периодичностью работы 4 раза в неделю и в праздничные нерабочие дни с 21 мая по 2 сентября 2018 года.
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
выходные и праздничные дни  ОАО «ПАТП № 2»
34, 122, 156, 160, 161  34, 122, 156, 160, 161  34, 122, 156, 160, 161  МП г. Омска «ПП-4»
112, 119, 131, 141, 165, 171, 178, 185  119, 158, 162, 165  112, 119, 131, 141, 171, 178, 185  119, 158, 162  112. 119, 131, 141, 158, 162, 165, 171, 178, 185  МП г. Омска «ПП-7»
139, 173, 174, 191  111, 140, 145, 193  139, 173, 174, 191  111, 140, 145, 193  111, 139, 140, 145, 173, 174, 191, 193  МП г. Омска «ПП-8»
144, 172, 190, 196  144к, 177  144, 172, 190, 196  144к, 177  144, 172, 177, 190, 196
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