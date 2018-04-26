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Кудрин назвал спорным думский проект о контрсанкциях
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Кудрин назвал спорным думский проект о контрсанкциях 

BFM.RU 59 минут назад
Фото: Экспресс-газета
Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов Алексей Кудрин считает, что обсуждаемый в парламенте «документ об ответственности для компаний, соблюдающих антироссийские санкции», может иметь очень тяжелые последствия.
«Скажу коротко: это поспешное решение с потенциально тяжелыми последствиями. Рынок есть рынок. Если определенные американские санкции будут распространены на наши крупные корпорации, масштаб осложнений на внутреннем рынке России будет очень значительным», — сказал Кудрин «Интерфаксу».
Ранее депутаты Госдумы выступили с предложениями установить ответственность для компаний, которые будут следовать ограничительным мерам против РФ, введенным Западом.
Кудрин также прокомментировал законопроект о контрсанкциях, который уже внесен в нижнюю палату парламента. Экс-министр назвал этот документ «очень спорным».
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