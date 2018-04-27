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Россия рассчитывает на скорейшую реализацию соглашений о сотрудничестве с Японией
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Россия рассчитывает на скорейшую реализацию соглашений о сотрудничестве с Японией 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на скорейшую реализацию документов о сотрудничестве с Японией в торгово-экономической сфере. Об этом заявил в пятницу замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, выступая на 4-м российско-японском форуме «Точки соприкосновения».
Он отметил, что торгово-инвестиционная кооперация — важная составляющая российско-японских связей, возможности которой реализуются далеко не полностью. «Продолжается обсуждение планов сотрудничества на основе российского перечня приоритетных инвестиционных проектов и плана из восьми пунктов, предложенного премьер-министром [Японии Синдзо] Абэ», — сказал Моргулов.
"На данный момент по линии заинтересованных ведомств подписано уже порядка ста разного рода профильных документов, и мы очень надеемся на скорейший перевод их в практическую плоскость", — подчеркнул замглавы МИД РФ.
В последнее время заметно активизировался диалог между Москвой и Токио на различных уровнях. Основой для развития экономического сотрудничества стал план из восьми пунктов, предложенный Абэ в мае прошлого года. Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.
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