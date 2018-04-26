В Приморье запускают производство ретортной упаковки

Ретортная упаковка — это многослойные пакеты, они могут быть стерилизованы вместе с продуктом при температуре выше 100°С. Такая стерилизация проходит вдвое быстрее, чем стерилизация в консервных банках.