В Приморье запускают производство ретортной упаковки 

Ретортная упаковка — это многослойные пакеты, они могут быть стерилизованы вместе с продуктом при температуре выше 100°С. Такая стерилизация проходит вдвое быстрее, чем стерилизация в консервных банках.
Производство будут реализовать в режиме Свободный порт Владивосток — это зона в порту, в которой действуют особые режимы налогового, таможенного и инвестиционного регулирования. Сейчас этот режим распространяется на Приморский, Хабаровский и Камчатский край, Сахалинскую область и Чукотский автономный округ.