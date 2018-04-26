Ещё
В Приморье запускают производство ретортной упаковки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье запускают производство ретортной упаковки 

ИнформУпак 1 час назад
Ретортная упаковка — это многослойные пакеты, они могут быть стерилизованы вместе с продуктом при температуре выше 100°С. Такая стерилизация проходит вдвое быстрее, чем стерилизация в консервных банках.
Производство будут реализовать в режиме Свободный порт Владивосток — это зона в порту, в которой действуют особые режимы налогового, таможенного и инвестиционного регулирования. Сейчас этот режим распространяется на Приморский, Хабаровский и Камчатский край, Сахалинскую область и Чукотский автономный округ.
ИнформУпак: последние новости
Через 10 лет в России сбор мусора станет раздельным В Краснодарском крае начали выпуск детского питания «Азбука вкуса» переходит на многоразовые пакеты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США76
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель222
Назван доход говорившей с Путиным звезды25
Глава МЧС ответил Михалкову242
«Лучше бы умер. Нет человека — нет проблемы»132
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
01:13
Украшения из настоящих черепов делает татуировщица
Общество
00:46
Правящая партия Армении готова сменить лидера
В мире Кавказ
00:36
Астероид-гигант несется к Земле
Наука Общество
01:24
CNN узнал о шпионах среди российских дипломатов
В мире Политика
00:52
Новая межконтинентальная ракета США поразила цель
Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение