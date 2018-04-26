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«Снежную» метель на комете показали на видео
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«Снежную» метель на комете показали на видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Межпланетная станция сфотографировала космический «снег» и вихри «метели».
Автоматическая межпланетная станция «Розетта», созданная Европейским космическим агентством совместно с NASA для исследования комет, запустила свой посадочный модуль «Фила» на поверхность кометы 67Р/Чурюмова-Герасименко. Модулю удалось запечатлеть невероятные кадры: на поверхности кометы бушевала настоящая «снежная метель».
«Фила» сделал снимки, которые позже были отправлены на Землю. Фотографии находились в открытом доступе, и пользователь Twitter под ником landru79 обработал и объединил их в короткий закольцованный клип. Комментарии под постом быстро запестрели мнениями о том, что «снегопад» ненастоящий. Вероятно, такой космический «снег» создается благодаря сразу нескольким явлениям.
#ROSETTA 😍 OSIRIS #67P/CHURYUMOV-GERASIMENKO new albums 😍—ROSETTA EXTENSION 2 MTP030— Miércoles 1 Junio 2016 all filters stacked pic.twitter.com/Bf173Z5g79
— landru79 (@landru79) 23 апреля 2018 г.
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