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Международная выставка ювелирных изделий в Кувейте
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Международная выставка ювелирных изделий в Кувейте 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Пров. Хавалли /Кувейт/, 26 апреля /Синьхуа/ — В среду в международном выставочном центре в провинции Хавалли Кувейта открылась международная выставка ювелирных изделий, на которой представлены более ста предприятий из 12 стран и регионов мира, включая Китай, Турцию, Саудовскую Аравию, США, Индию и Ливан.
Пров. Хавалли /Кувейт/, 26 апреля /Синьхуа/ — В среду в международном выставочном центре в провинции Хавалли Кувейта открылась международная выставка ювелирных изделий, на которой представлены более ста предприятий из 12 стран и регионов мира, включая Китай, Турцию, Саудовскую Аравию, США, Индию и Ливан.
Пров. Хавалли /Кувейт/, 26 апреля /Синьхуа/ — В среду в международном выставочном центре в провинции Хавалли Кувейта открылась международная выставка ювелирных изделий, на которой представлены более ста предприятий из 12 стран и регионов мира, включая Китай, Турцию, Саудовскую Аравию, США, Индию и Ливан.
Пров. Хавалли /Кувейт/, 26 апреля /Синьхуа/ — В среду в международном выставочном центре в провинции Хавалли Кувейта открылась международная выставка ювелирных изделий, на которой представлены более ста предприятий из 12 стран и регионов мира, включая Китай, Турцию, Саудовскую Аравию, США, Индию и Ливан.
Пров. Хавалли /Кувейт/, 26 апреля /Синьхуа/ — В среду в международном выставочном центре в провинции Хавалли Кувейта открылась международная выставка ювелирных изделий, на которой представлены более ста предприятий из 12 стран и регионов мира, включая Китай, Турцию, Саудовскую Аравию, США, Индию и Ливан.
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