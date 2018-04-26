Международная выставка ювелирных изделий в Кувейте

Турцию, Саудовскую Аравию, Пров. Хавалли / Кувейт /, 26 апреля / Синьхуа / — В среду в международном выставочном центре в провинции Хавалли Кувейта открылась международная выставка ювелирных изделий, на которой представлены более ста предприятий из 12 стран и регионов мира, включая Китай США , Индию и Ливан

Пров. Хавалли /Кувейт/, 26 апреля /Синьхуа/ — В среду в международном выставочном центре в провинции Хавалли Кувейта открылась международная выставка ювелирных изделий, на которой представлены более ста предприятий из 12 стран и регионов мира, включая Китай, Турцию, Саудовскую Аравию, США, Индию и Ливан.

Пров. Хавалли /Кувейт/, 26 апреля /Синьхуа/ — В среду в международном выставочном центре в провинции Хавалли Кувейта открылась международная выставка ювелирных изделий, на которой представлены более ста предприятий из 12 стран и регионов мира, включая Китай, Турцию, Саудовскую Аравию, США, Индию и Ливан.

Пров. Хавалли /Кувейт/, 26 апреля /Синьхуа/ — В среду в международном выставочном центре в провинции Хавалли Кувейта открылась международная выставка ювелирных изделий, на которой представлены более ста предприятий из 12 стран и регионов мира, включая Китай, Турцию, Саудовскую Аравию, США, Индию и Ливан.

Пров. Хавалли /Кувейт/, 26 апреля /Синьхуа/ — В среду в международном выставочном центре в провинции Хавалли Кувейта открылась международная выставка ювелирных изделий, на которой представлены более ста предприятий из 12 стран и регионов мира, включая Китай, Турцию, Саудовскую Аравию, США, Индию и Ливан.