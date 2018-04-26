Из улан-удэнских магазинов изъяли запретного омуля

Межведомственная рабочая группа в составе из специалистов Минсельхозпрода Бурятии прокуратуры и других ведомств провели рейд по торговым точкам и рынкам. В ходе мероприятий были проверены две торговых точки.

Первым местом стал магазин «Омулевая бочка», где были выявлены нарушения правил торговли и незаконная продажа омуля холодного копчения. В результате обыска изъято 3,8 кг омуля, находящегося в незаконном обороте. Следующей точкой стал «Центральный рынок», где расположена ООО «Фортуна». По результатам проверки обнаружено 21,5 кг омуля холодного копчения неизвестного происхождения, к тому же хранящегося без маркировки. Рыба изъята, сейчас проводится расследование, сообщили в пресс-службе Минсельхозприроды.