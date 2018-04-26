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Пропавшую Наталью Бендер нашли живой
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Пропавшую Наталью Бендер нашли живой 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
25-летняя Наталья Бендер найдена живой. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер». Как отмечается в сообщении, поиски пропавшей девушки велись с 17 апреля. Жительница Красноярского края, предположительно, направлялась в Нижний Новгороде автостопом и пропала. Также сообщалось, что пропавшая девушка недееспособна и нуждается в медицинской помощи.
«Найдена! Жива!», — говорилось в сообщении, опубликованном 25 апреля. Подробности нахождения девушки не приводятся.
Ранее сообщалось, что пропавшая в Нижегородской области Анна Прахова найдена живой.
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