«Екатеринбурггаз» стал партнером уральского воркшопа для ЖКХ

Компании сферы ЖКХ Уральского региона соберутся в Екатеринбурге , чтобы обсудить современные форматы работы. Главная цель — оптимизация бизнес-процессов, которые позволяют сделать взаимодействие с жителями простым и понятным. 18 мая на площадке развивающего проекта «Е-Консалт», основанного командой экспертов «Единого Расчетного Центра», речь пойдет о модернизации привычных внутренних процессов компаний.

"Мы предложили крупным ЖКХ-компаниям Екатеринбурга вместе с нами поддержать позитивные изменения в сфере через активное участие в значимых для компаний отрасли мероприятиях. Очень рады, что АО «Екатеринбурггаз» откликнулось на наше предложение и стало официальным партнером воркшопа «Е-Консалт», — рассказала заместитель директора ЕРЦ, эксперт и спикер команды «Е-Консалт» Елена Береснева.

В программе мероприятия четыре мастерских: о формировании бренда, современных технологиях взаимодействия с клиентами, личной эффективности руководителей и сотрудников — через управление эмоциональным состоянием.

Пятую мастерскую проведет специальный гость мероприятия — известная телеведущая Ксения Телешова. Ее тема — «Личный бренд: как говорить с аудиторией на понятном ей языке». Ксения отлично знакома с нашей сферой, много лет работала в проекте «Все о ЖКХ» на Областном телевидении и стала победителем Всероссийского конкурса на лучшее освещение реформы ЖКХ. Она поделится с участниками своими секретами, инструментами и практиками, которые помогут держаться уверенно в публичном пространстве, говорить убедительно и красиво.

Тюмени. Места на workshop «Е-Консалт» 18 мая для своих представителей уже зарезервировали компании из Екатеринбурга, Пермского края

Как сообщили "Уралинформбюро" организаторы, в ходе весеннего воркшопа участники не только подробно научатся применять современные инструменты оптимизации процессов в компании, но и смогут поделиться собственным опытом в решении подобных задач.

Темы и подробная информация о событии — на сайте www.весна.е-консалт.рф. До 1 мая попасть на все четыре мастерских можно по специальной цене — 7 000 рублей. Количество мест ограничено. С 1 мая стоимость участия — 9 500 рублей.

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