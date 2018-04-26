Челябинский район готовится к возвращению «опального князя» Видгофа

Союз амбиций

Союз Владимира Бурматова и Бориса Видгофа — секрет полишинеля. О нем заговорили еще осенью 2017 года, одновременно с появлением данных о взаимных договоренностях Бурматова и его коллеги по Госдуме Андрея Барышева . Но официальное подтверждение тогда не последовало.

Сегодня оба лидера уже не отрицают своего пакта. Бурматов в беседе с корреспондентом «ФедералПресс» заявил, что союз взаимовыгоден, так как не имеет пересекающихся интересов: депутат Госдумы занимается исключительно политикой, а Борис Видгоф с 2014 года сосредоточился на экономике и в политическом успехе заинтересован постольку, поскольку его сын Михаил намерен продолжать работу в Заксобрании Южного Урала. А для этого нужны крепкие тылы в родном районе.

Владимир Бурматов начинает экспансию на Тракторозаводский район…

Эти аргументы вызывают сомнение у политолога Андрея Лаврова

«На сегодня у Бориса Видгофа и Владимира Бурматова совпадают цели, — считает Лавров. — Видгоф в 2014 году потерял место в городской думе и политическое влияние на родной Тракторозаводский район из-за конфликта с бывшим «политическим» вице-губернатором Николаем Сандаковым и затеянной последним реформы МСУ. Он обижен и хочет всё вернуть. Группа Бурматова, в которой много бывших молодогвардейцев (активисты «Молодой гвардии »Единой России» — прим. «ФедералПресс»), хочет захватить эти территории. Общий враг — действующие депутаты райсовета, представители других местных элит, продвинутые во власть вопреки мнению Видгофа. Но, поскольку оба лидера очень амбициозны, в случае победы они непременно поссорятся между собой».

Заметим, что Владимир Бурматов никакого бизнеса по официальным данным не имеет. Но другие эксперты согласны с мнением Лаврова.

…А Борис Видгоф мечтает о реванше

«Борис Ефимович способен воспринимать Тракторозаводский район только как свою вотчину, он в этом отношении настоящий феодал, даже замок себе построил (грандотель «Видгоф» на границе Центрального и Тракторозаводского районов), — шутит источник в городской администрации. — А соратники Бурматова изначально были лишены серьезных экономических ресурсов, и теперь наверстывают упущенное. Посмотрите на любой экономический конфликт в Челябинске ! Передел парковочного бизнеса и ларечные войны, попытки увеличить свое влияние в сфере ЖКХ — отовсюду торчат уши молодогвардейцев».

Блицкриг по-тракторозаводски

Победа у союзников практически в кармане. Борис Видгоф вообще сомневается, что им будет с кем воевать.

«Из-за реформы, проведенной Сандаковым, нивелирован сам статус депутата, — заявил Борис Ефимович корреспонденту «ФедералПресс». — Все понимают, что член райсовета — это одно название. До выборов еще полтора года, но я даже не очень понимаю, кто с кем будет у нас конкурировать. Депутаты, продвинутые Сандаковым, сейчас не испытывают желания повторить заход. А мы готовы поддержать любого, кто захочет прийти и работать на благо района, в этом основа нашей договоренности с Бурматовым».

Эксперт «ФедералПресс» в городской администрации подтверждает: сегодняшний состав райсовета вряд ли способен противостоять столь серьезному тандему. «Самыми активными и финансово состоятельными при формировании созыва были Пязок Шумаков , — напоминает источник. — Но Андрей Пязок находится в СИЗО по обвинению в хищении средств дольщиков, а Шумаков ищет компромиссы. Достаточно серьезную силу представляет собой Александр Павлюченко (директор ООО „Городской электрический транспорт“ — прим. „ФедералПресс“), но он скорее одиночный игрок со своими целями, и в конфликт вступать тоже не будет».

Владимир Шумаков через своего помощника передал «ФедералПресс», что отказывается от комментария. Поэтому, по всей видимости, возвращение Бориса Видгофа как неформального лидера будущего райсовета — не за горами.

Дамоклов меч над главой района

Неофициальные источники «ФедералПресс» заявляют, что первым шагом в «реконкисте» Видгофа будет попытка сместить главу Тракторозаводского района Галину Гаврилову, причем Бурматов может даже поддержать в этом союзника.

«У Галины Андреевны был конфликт с депутатским корпусом, райсовет открыто саботировал ее совещания, отправляя вместо депутатов помощников, — утверждает источник. — Усидеть на месте ей помогали только хорошие отношения с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым, и даже полный провал предвыборной президентской кампании и последнее место в городе не стоил ей кресла главы. А теперь и Бурматов от Гавриловой отступился».

С кем поссорилась Галина Гаврилова?

Источник, пожелавший остаться анонимным, сообщает, что причиной негативного отношения Бурматова к чиновнице стало «неумение Гавриловой соблюдать договоренности». Напомним, у Владимира Бурматова уже есть опыт удаления с поля неугодных фигур. Например, в конце лета 2017 года Бурматов в соцсетях раскритиковал главу Металлургического района Дмитрия Петрова , обвинив того в покровительстве незаконным уличным рынкам. Вскоре Петров оставил должность, по неофициальным данным — после долгих расторговок между депутатом и городскими властями. Как сообщали тогда источники, «поход» против Петрова был совершен для укрепления позиций городского депутата Юрия Панова , одного из соратников Бурматова. Кроме того, в 2016 году Бурматов приложил руку к увольнению предшественника Гавриловой на посту главы района, Евгения Крехтунова: Крехтунов тогда занял пассивную позицию и никак не помогал баллотирующемуся в Госдуму Бурматову.

Связаться с Галиной Гавриловой, к сожалению, не удалось: она находится в отпуске. Зато о намерении «надавить» на главу Тракторозаводского района наслышаны в городской администрации.

«Не далее как 24 апреля глава Челябинска Евгений Тефтелев в беседе с депутатами городской думы прямо заявил, что Гаврилову снимать не будет, — сообщил источник «ФедералПресс» в мэрии. — Тефтелев вообще неохотно расстается со своими людьми, а Гаврилова — именно его человек. Чтобы отправить ее в отставку, нужно очень серьезное ЧП в районе».

Евгений Тефтелев не намерен сдавать подчиненную

Кроме того, сам Владимир Бурматов опровергает информацию о намерениях снять Гаврилову.

«Я очень уважаю Галину Андреевну как главу, — заявил он корреспонденту «ФедералПресс». — Все мероприятия в районе у нас проходят совместно, у меня давние рабочие отношения с Галиной Андреевной, и я не собираюсь их прерывать. Можно сказать, у нас с Гавриловой действует пакт о сотрудничестве».

Добавим, по неофициальным данным, в апреле 2018 года составляются списки кандидатов в районные советы на выборы-2019. И в них учтены пожелания Гавриловой видеть среди депутатов хотя бы несколько бюджетников.