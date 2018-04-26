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Жители Саратова приклеиваются к лавочкам
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Жители Саратова приклеиваются к лавочкам 

Новости Саратова 14 минут назад
Фото: Новости Саратова
В областном центре — новая напасть, связанная с проведением работ по благоустройству.
Окрашенные скамейки стали ловушками для жителей города, которые садятся на свежеокрашенные сиденья и приклеиваются к невысохшей краске.
«Вчера «удачно» прошлась по ул. 50 лет Октября. Все лавочки окрашены накануне, ни одного предупреждения не наклеено, запаха краски почти нет и поверхность не блестит. Вовремя не обратила внимание и села. А потом пришлось штаны вместе с краской отдирать», — написала в группе «Саратов Life» в социальной сети «ВКонтакте» жительница Саратова Роза Дремлина.
Людей возмущает, что работники служб благоустройства не вывешивают табличек о том, что пользоваться такими лавочками временно нельзя. Как результат — безнадежно испорченная одежда.
Фото: соцсети
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