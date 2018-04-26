Жители Саратова приклеиваются к лавочкам

В областном центре — новая напасть, связанная с проведением работ по благоустройству.

Окрашенные скамейки стали ловушками для жителей города, которые садятся на свежеокрашенные сиденья и приклеиваются к невысохшей краске.

«Вчера «удачно» прошлась по ул. 50 лет Октября. Все лавочки окрашены накануне, ни одного предупреждения не наклеено, запаха краски почти нет и поверхность не блестит. Вовремя не обратила внимание и села. А потом пришлось штаны вместе с краской отдирать», — написала в группе «Саратов Life» в социальной сети «ВКонтакте» жительница Саратова Роза Дремлина.

Людей возмущает, что работники служб благоустройства не вывешивают табличек о том, что пользоваться такими лавочками временно нельзя. Как результат — безнадежно испорченная одежда.

Фото: соцсети