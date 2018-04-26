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Сколько получает звезда, дважды говорившая с Путиным
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Сколько получает звезда, дважды говорившая с Путиным 

Вести Экономика 13 минут назад
Фото: Вести Экономика
Фото: kremlin.ru  Москва, 26 апреля — «Вести. Экономика». Ставка NBC на Мегин Келли не оправдывает себя, отмечается в новом отчете, опубликованном в The Wall Street Journal.
NBC заплатил зарплату в $69 млн за три года, чтобы переманить Келли у Fox News. Однако с тех пор ее рейтинг снижается, а рост расходов стал критическим для франшизы NBC, отмечается в отчете The Wall Street Journal.
Ее дневное шоу «Megyn Kelly Today», которое идет в 9 утра, оказалось не так популярно у зрителей, как ожидалось.
А ее воскресная новостная программа опустилась до уровня случайных экстренных выпусков в прайм-тайм, отмечает издание.
The Wall Street Journal называет контракт с Келли на сумму в $23 млн в год «пережитком золотого века новостного вещания».
Однако аналитики задаются вопросом о том, насколько эта зарплата соответствует тому, к чему привыкли другие звезды телевидения в США.
В августе прошлого года аналитики Variety составили список звезд телевидения с самыми высокими зарплатами.
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