Сколько получает звезда, дважды говорившая с Путиным

NBC заплатил зарплату в $69 млн за три года, чтобы переманить Келли у Fox News . Однако с тех пор ее рейтинг снижается, а рост расходов стал критическим для франшизы NBC, отмечается в отчете The Wall Street Journal.

Ее дневное шоу «Megyn Kelly Today», которое идет в 9 утра, оказалось не так популярно у зрителей, как ожидалось.

А ее воскресная новостная программа опустилась до уровня случайных экстренных выпусков в прайм-тайм, отмечает издание.

The Wall Street Journal называет контракт с Келли на сумму в $23 млн в год «пережитком золотого века новостного вещания».

Однако аналитики задаются вопросом о том, насколько эта зарплата соответствует тому, к чему привыкли другие звезды телевидения в США

В августе прошлого года аналитики Variety составили список звезд телевидения с самыми высокими зарплатами.