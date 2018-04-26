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Журналистам рассказали, как Уссурийская таможня справляется с высоким потоком туристов
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Журналистам рассказали, как Уссурийская таможня справляется с высоким потоком туристов 

Prim.News 17 минут назад
Она организовала пресс-тур.
В предстоящие майские праздники ожидается увеличение количества туристов, желающих пересечь таможенную границу через пункты пропуска Уссурийской таможни. В рамках пресс-тура, проведенного таможенниками и пограничниками на таможенном посту МАПП Пограничный, журналистам рассказали, как таможенники и пограничники справляются с большим потоком пассажиров в периоды пиковых нагрузок.
Перед представителями СМИ выступили начальник Уссурийской таможни Николай Лощинин, начальник таможенного поста МАПП Пограничный Анатолий Бобошко и врио начальника ОПК «Пограничный-автомобильный» Павел Кирсанов.
Николай Лощинин рассказал о результатах деятельности Уссурийской таможни за первый квартал 2018 года. С начала года в доход федерального бюджета таможня перечислила почти 1,5 млрд рублей. В регионе деятельности таможни осуществляли внешнеэкономическую деятельность 288 участников ВЭД, зарегистрированных на территории России. За первый квартал 2018 года было выявлено 39515 единиц контрафактной продукции, в аналогичном периоде 2017 года — 18099 единиц.
За три месяца 2018 года уссурийские таможенники возбудили 44 уголовных дела и 588 дел об административных правонарушениях. Количество таких дел увеличилось на 42,2% (175 дел) в сравнении с первым кварталом 2017 года. Основными предметами административных правонарушений стали лесоматериалы, алкоголь и табачные изделия, товары народного потребления и водные биологические ресурсы, а также валюта, орех, овощи, фрукты и другие, передает пресс-служба Уссурийской таможни.
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