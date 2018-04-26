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Приморцы заплатят 82 миллиона рублей за нарушение ПДД
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Приморцы заплатят 82 миллиона рублей за нарушение ПДД
Primpress
16 минут назад
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Фото:
Primpress
В
Приморском крае
по результатам обработки фотофактов за различные нарушения ПДД возбуждено 182 тысячи 429 дел об административных правонарушениях, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу
УМВД
России
по Приморскому краю.
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