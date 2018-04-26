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Жительницу Петербурга, которая «заминировала» офис Роскомнадзора, задержали
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Жительницу Петербурга, которая «заминировала» офис Роскомнадзора, задержали 

Ivyborg.ru 15 минут назад
Офис Роспотребнадзора в Петербурге «минировали» с Васильевского острова. Полиция задержала телефонную террористку, вероятно, затаившую обиду на ведомство, 25 апреля вечером.
Напомним, об эвакуации сотрудников петербургского отделения Роскомнадзора "Фонтанка" сообщила еще днем 23 апреля. Из здания по Садовой улице, 14, вывели 25 сотрудников. Причиной эвакуации стал анонимный звонок от женщины, которая пообещала взорвать офис с помощью дистанционно управляемой бомбы.
Потребовались всего сутки, чтобы сотрудники УМВД нашли хулиганку. Звонившей оказалась 29-летняя безработная петербурженка с чистым прошлым. В настоящий момент её сроком на двое суток поместили под стражу.
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