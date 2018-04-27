Вышедший из берегов ручей в Израиле унес группу молодых курсантов — десять из них погибли

Из-за бури с дождями, которые не прекращаются в Израиле с 25 апреля, в долине Арава погибли девять юношей и одна девушка. Они были слушателями предармейских курсов. Погибшим было от 17 до 20 лет, большинство из них оканчивали 12-й класс, сообщает

Наводнение в Араве застигло группу из 25 человек после полудня 26 апреля. Они совершали экскурсию по руслу ручья Цафит. Часть подростков успела подняться на возвышенность, остальных унесло потоком. В спасательной операции, которая продолжалась более 10 часов, принимали участие спецподразделения ВВС Армии обороны Израиля , военные вертолеты и добровольцы.

"Не могу поверить, что и вправду собираюсь путешествовать пешком в такую погоду. Нет смысла идти туда, где все затоплено… Мы умрем — я серьезно", — цитирует издание сообщение, которая одна из девушек отправила своей подруге по WhatsApp за день до гибели. Та ответила, что все будет в порядке.

Полиция Израиля начала расследование. Выясняется, кто отправил молодых людей на экскурсию в опасный район, несмотря на многочисленные предупреждения о возможных затоплениях на юге.

Утром 27 апреля правоохранители уже допросили трех человек, отвечавших за подготовку и проведение экскурсии. Двоих из них после допроса арестовали, третьего отправили под домашний арест.

Через несколько часов после того, как стало известно о произошедшем, в Министерстве просвещения Израиля заявили, что экскурсия учащихся предвоенных курсов в пустыню Арава не была утверждена соответствующими инстанциями и в ведомстве ничего не знали о ней.

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выразил сомолезнования семьям погибшим и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Также печаль в связи с трагедией выразили в соцсетях президент Израиля Реувен Ривлин и министр обороны Авигдор Либерман

Экстренный выпуск. Мы застряли. Но мы не одни, все будет хорошо. #наводнение #израиль #дорогавэйлат

Публикация от Anna Vasileva (@anna_endian)

26 Апр 2018 в 11:02 PDT Накануне сообщалось, что в результате бури и проливных дождей 25 апреля погибли 17-летний бедуин, которого унесло потоком воды, а также арабская девочка-подросток, также ставшая жертвой наводнения. Десятки людей пострадали из-за града или упавших деревьев. Многим потребовалась медицинская помощь в связи с переохлаждением. Часть районов лишилась электричества, из-за неработающих светофоров в городах образовались длительные автомобильные пробки.