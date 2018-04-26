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Улица Самаркандская отремонтирована на 90%
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Улица Самаркандская отремонтирована на 90% 

В городе N 19 минут назад
Фото: В городе N
Ремонт дороги на улице Самаркандской в Нижнем Новгороде завершен на 90%. Об этом сообщается в официальной группе проекта «Безопасные и качественные дороги».
В настоящий момент рабочие уже провели переустройство сетей водопровода и линий связи, проложили наружные сети дождевой канализации. На улице также обновлена система наружного освещения, которая сейчас готова на 90%.
Общее благоустройство и замена тротуаров выполнены на 45%. Окончены 15% работ по установке средств организации дорожного движения.
Ранее сообщалось, что 28 апреля во время проведения второго матча на новом стадионе в Нижнем Новгороде протестируют всю транспортную инфраструктуру, которая подготовленную к чемпионату мира по футболу, в том числе и улицу Самаркандскую.
В мае дорога должна быть полностью открыта.
Фото: Надежда Кей
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