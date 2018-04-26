Улица Самаркандская отремонтирована на 90%

Ремонт дороги на улице Самаркандской в Нижнем Новгороде завершен на 90%. Об этом сообщается в официальной группе проекта «Безопасные и качественные дороги».

В настоящий момент рабочие уже провели переустройство сетей водопровода и линий связи, проложили наружные сети дождевой канализации. На улице также обновлена система наружного освещения, которая сейчас готова на 90%.

Общее благоустройство и замена тротуаров выполнены на 45%. Окончены 15% работ по установке средств организации дорожного движения.

Ранее сообщалось, что 28 апреля во время проведения второго матча на новом стадионе в Нижнем Новгороде протестируют всю транспортную инфраструктуру, которая подготовленную к чемпионату мира по футболу, в том числе и улицу Самаркандскую.

В мае дорога должна быть полностью открыта.

Фото: Надежда Кей