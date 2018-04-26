На «Именной аллее» на Павлюхина высадили новые деревья

Фото: пресс-служба Татгосфилармонии им. Тукая

На «Именной аллее» у филармонии на улице Павлюхина появились новые деревья. Три ели высадили в честь татарстанских артистов: композитора Александра Ключаева, дирижера Фуата Мансурова и диктора Айрата Арсланова

Сейчас на аллее 14 хвойных деревьев. Первые ели высадили в 2015 году. Здесь можно увидеть деревья в честь поэта Габдуллы Тукая, композитора Джаудата Файзи и дирижера Натана Рахлина.

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