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Пользоваться подземным переходом у «НИТЕЛа» становится все опаснее (ФОТО)
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Пользоваться подземным переходом у «НИТЕЛа» становится все опаснее (ФОТО) 

В городе N 24 минуты назад
Фото: В городе N
Подземный переход около завода «НИТЕЛ» на проспекте Гагарина будет отремонтирован не раньше мая — июня. Подрядчику предстоит устранить все выявленные недостатки. Об этом сообщили в администрации Приокского района.
Напомним, ремонтировать переход начали в октябре 2017 года. Завершить работы планировалось к январю, но подрядчик не выполнил условия договора, и городская администрация была вынуждена расторгнуть контракт с ним и искать новую строительную организацию. Сроки сдачи объекта из-за этого сдвинулись. Позднее тоннель обещали отремонтировать к 4 апреля. Однако, работы снова не удалось завершить в срок. Несмотря на это, переход открыли по просьбе руководства завода «НИТЕЛ». В районной администрации отмечали, что пользоваться им небезопасно, однако, никаких предупреждающих аншлагов размещено не было.
В настоящее время люди продолжают пользоваться опасным переходом. Со временем его состояние только ухудшилось. На ступеньках начала крошиться и отваливаться плитка, на стенах появились подтеки и надписи, оставленные вандалами. Обещанные перила так и не были установлены.
«У администрации района есть претензии к работе подрядчика. Недостатки подрядчик будет устранять за свой счет в рамках гарантийных обязательств. Аншлаги, предупреждающие пешеходов, будут установлены», — сообщили в районной администрации.
Во время проведения гарантийного ремонта секции перехода будут закрываться частично. Также в администрации заверили, что подрядчик установит перила и заново покрасит стены.
Напомним, в прошлом году в городе планировалось отремонтировать пять подземных переходов.
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