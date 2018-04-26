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Эксперт прокомментировал заявление Пентагона о радиоэлектронных атаках против США в Сирии
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Эксперт прокомментировал заявление Пентагона о радиоэлектронных атаках против США в Сирии 

RT на русском 18 минут назад
Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко прокомментировал в беседе с RT заявление представителя Пентагона о столкновении самолётов ВВС США с противодействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Сирии.
«Средства РЭБ «заглушают» каналы коммуникаций. На частотах, на которых современные войска США ведут обмен информацией, возникают помехи. В результате чего информация не поступает между центрами управления и боевыми единицами, фактически вооружённые силы оказываются ослеплёнными. Если радарная установка ведёт поиск цели и отслеживает пространство вокруг себя, то она видит не только истинные цели, но и большое количество ложных», — отметил Дрозденко.
По словам эксперта, средства радиоэлектронной борьбы действительно эффективны, но назвать этот способ противостояния агрессивным нельзя.
«Атака крылатыми ракетами по чужому государству без каких-либо доказательств и решения Совбеза ООН — это агрессия. А такой подход, который сейчас испытывают США — вполне нормальный способ обороны. Армия США является высокотехнологичной и критически зависит от таких каналов передачи информации. Если оборвать эти высокотехнологичные цепочки, то их армия отбрасывается где-то в район 1970-1980-х годов. Так они воевать не привыкли. Поэтому у них возникает такая истерика, когда плохо работают радары, не туда летят боевые системы», — добавил Дрозденко.
Эксперт также отметил, что, несмотря на выделение больших средств бюджета на оборонную промышленность, в области радиоэлектронной борьбы США всё равно отстают от России.
Ранее командующий Силами специальных операций генерал-лейтенант Тони Томас заявил, что самолёты ВВС США столкнулись с противодействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Сирии. По его словам, ВВС США работают в Сирии «в наиболее агрессивных условиях на земле».
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