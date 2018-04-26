Алиментщики в Удмуртии массово выплачивают долги, чтобы отдохнуть заграницей

Ижевск. Удмуртия . Более тысячи жителей Удмуртской Республики рассчитались с долгами в преддверии сезона отпусков. Всего обязательства погасили почти 1000 человек, вместе они заплатили около 124 млн рублей, сообщает пресс-служба Управления ФССП по Удмуртской Республике.

Напомним, что одной из мер наиболее эффективного воздействия на алиментщиков является наложение временного ограничения на выезд должника за границу из Российской Федерации . Благодаря применению данной меры за последнее время 14 человек перечислили своим детям в общей сумме более 1,5 млн рублей по алиментным обязательствам.

Так, житель Завьяловского района оплатил 124 тыс. рублей по алиментным обязательствам, чтобы выехать в ближнее зарубежье к родственникам. Его односельчанин погасил долг по алиментам в размере 323 тыс. рублей. Более того, договорившись с бывшей супругой, он поедет на отдых в Грецию со своим ребёнком.

В этом году вынесено 17,6 тыс. постановлений о временном ограничении на выезд из России. Порядка 500 нерадивых родителя привлечено к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»), возбуждено 195 уголовных дел.