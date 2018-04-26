Алиментщики в Удмуртии массово выплачивают долги, чтобы отдохнуть заграницей 

Ижевск. Удмуртия. Более тысячи жителей Удмуртской Республики рассчитались с долгами в преддверии сезона отпусков. Всего обязательства погасили почти 1000 человек, вместе они заплатили около 124 млн рублей, сообщает пресс-служба Управления ФССП по Удмуртской Республике.
Напомним, что одной из мер наиболее эффективного воздействия на алиментщиков является наложение временного ограничения на выезд должника за границу из Российской Федерации. Благодаря применению данной меры за последнее время 14 человек перечислили своим детям в общей сумме более 1,5 млн рублей по алиментным обязательствам.
Так, житель Завьяловского района оплатил 124 тыс. рублей по алиментным обязательствам, чтобы выехать в ближнее зарубежье к родственникам. Его односельчанин погасил долг по алиментам в размере 323 тыс. рублей. Более того, договорившись с бывшей супругой, он поедет на отдых в Грецию со своим ребёнком.
В этом году вынесено 17,6 тыс. постановлений о временном ограничении на выезд из России. Порядка 500 нерадивых родителя привлечено к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»), возбуждено 195 уголовных дел.