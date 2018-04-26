Победителей фестиваля «Студенческая весна Подмосковья‐2018» наградили в Красногорске

В зале приемов собрались около 400 человек. Среди них — студенты высших и средних специальных учебных учреждений, а также представители молодежных центров, которые активно участвовали в I и II этапах регионального фестиваля студенческого творчества.

Участники представляли свои номера и работы в таких направлениях как театральное, музыкальное, танцевальное, оригинальный жанр, региональная программа, также в этом году появились новые: видеомастерство и журналистика. Самым ярким финалистам регионального этапа присудят звания лауреата I и II степени. Кроме того, индивидуальные исполнители, получившие звания лауреатов I степени и Гран-при направления фестиваля, будут рекомендованы на присуждение стипендии губернатора Московской области

Первых счастливчиков на сцене награждал Олег Рожнов , депутат Московской областной Думы и председатель Комитета по вопросам образования, культуры и туризма.

Студенческую весну, несмотря на занятость, стараюсь посещать. Ведь такой атмосферы нигде не встретишь!

— Олег Рожнов.

Ранее сообщалось, что гала‐концерт фестиваля «Студенческая весна Подмосковья» состоится 26 апреля в концертном зале Дома правительства Московской области. В праздничном концерте примут участие самые активные, яркие, талантливые и творческие студенты Московской области — победители фестиваля.