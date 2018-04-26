Ещё
Победителей фестиваля «Студенческая весна Подмосковья‐2018» наградили в Красногорске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Победителей фестиваля «Студенческая весна Подмосковья‐2018» наградили в Красногорске 

360tv.ru 21 минуту назад
Фото: 360tv.ru
В Красногорске в Доме правительства Московской области началась торжественная церемония награждения победителей фестиваля «Студенческая весна Подмосковья‐2018».
В зале приемов собрались около 400 человек. Среди них — студенты высших и средних специальных учебных учреждений, а также представители молодежных центров, которые активно участвовали в I и II этапах регионального фестиваля студенческого творчества.
Участники представляли свои номера и работы в таких направлениях как театральное, музыкальное, танцевальное, оригинальный жанр, региональная программа, также в этом году появились новые: видеомастерство и журналистика. Самым ярким финалистам регионального этапа присудят звания лауреата I и II степени. Кроме того, индивидуальные исполнители, получившие звания лауреатов I степени и  Гран-при  направления фестиваля, будут рекомендованы на присуждение стипендии губернатора Московской области.
Первых счастливчиков на сцене награждал Олег Рожнов, депутат Московской областной Думы и председатель Комитета по вопросам образования, культуры и туризма.
Студенческую весну, несмотря на занятость, стараюсь посещать. Ведь такой атмосферы нигде не встретишь!
— Олег Рожнов.
Ранее сообщалось, что гала‐концерт фестиваля «Студенческая весна Подмосковья» состоится 26 апреля в концертном зале Дома правительства Московской области. В праздничном концерте примут участие самые активные, яркие, талантливые и творческие студенты Московской области — победители фестиваля.
360tv.ru: последние новости
Банк России утвердил план санации АТБ Врач Трампа отверг обвинения в пьянстве за рулем Пентагон оспорил доставку «Томагавков» в Россию из Сирии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»32
Россиян оставят без торговых центров165
Трамп унизил Макрона79
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США162
Назван доход говорившей с Путиным звезды66
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение