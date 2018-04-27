Минкульт Оренбуржья обжалуют в суде решение по «обкомовской даче»

Министерство культуры Оренбургской области собирается в областном суде обжаловать решение по «обкомовской даче».

25 апреля Ленинский районный суд Оренбурга признал законным снос архитектурного объекта, который находится в охраняемой зоне природного ландшафта объекта культурного наследия федерального значения «Здание гауптвахты, сер. XIX в.». Суд не нашел в действиях ООО «Статус», собственника «обкомовской дачи» и инициатора сноса, состава административного правонарушения. Хотя, как заявляет минкульт области, все необходимые материалы о несоблюдении установленных в законном порядке режимов использования зон охраны объекта культурного наследия были представлены в исчерпывающем объеме. В этой зоне запрещено изменение ландшафта, объектов озеленения и застройки без специального разрешения.

Напомним, 22 февраля на Красной площади начали сносить здание, в котором первоначально проводились приемы обкома партии, а потом размещался детский санаторий. Архитектурный восстановлению не подлежит. Министерство культуры региона попыталось привлечь ООО «Статус» к ответственности за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия.