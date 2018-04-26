Блогер Денис Жабкин: Несбывшиеся мечты Саратова

Я вот тут решил взять список озвученных обещаний на 2017 год по Саратову (писал о нём больше года назад).

Изначально я, конечно, не думал, что абсолютно всё обещанное Саратову удастся реализовать. Так оно и вышло.

По части пунктов торможение связано с отсутствием финансирования, судами или нарушением соглашений. Просто прочитайте, чтобы вспомнить, что мы уже должны иметь:

— ремонт более 200 дворовых территорий;

— ремонт дорог;

— благоустройство посёлка Комсомольский;

— начать переселение лодочных баз с новой набережной;

— обсуждение проектов городского пляжа и начало его строительства. Сроки его сдачи возможно придётся перенести на 2018 год;

— создание фонтанов в районе новой набережной, перед ДК «Россия», в акватории Волги, реконструкция фонтанов на Ильинской площади и около консерватории;

— продолжение реконструкции аллеи Роз с установкой памятника братьям Никитиным;

— озеленение старой набережной;

— под эгидой правительства РФ планируется провести большой форум урбанистики c 2.000 участниками;

— завершить работы на стадионе «Сокол»;

— проведение ремонтных работ на стадионах «Салют» и «Волга»;

— сдача «ФОК „Газовик“;

— возобновление строительства дворца водных видов спорта;

— введение в эксплуатацию бассейна СГУ;

— ремонтировано 247 домов по программе капремонта;

— ремонт 50 фасадов исторических зданий;

— завершить 3 и 4 этапы программы переселения из аварийного жилья;

— строительство в микрорайоне Изумрудный в 2017 году школы на 840 мест;

— строительcтво Предуниверсария СГУ;

— модернизация сетей водоканала за счет концессионеров;

— развитие новых производств.