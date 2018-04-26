Блогер Денис Жабкин: Несбывшиеся мечты Саратова 

Я вот тут решил взять список озвученных обещаний на 2017 год по Саратову (писал о нём больше года назад).
Изначально я, конечно, не думал, что абсолютно всё обещанное Саратову удастся реализовать. Так оно и вышло.
По части пунктов торможение связано с отсутствием финансирования, судами или нарушением соглашений. Просто прочитайте, чтобы вспомнить, что мы уже должны иметь:
— ремонт более 200 дворовых территорий;
— ремонт дорог;
— благоустройство посёлка Комсомольский;
— начать переселение лодочных баз с новой набережной;
— обсуждение проектов городского пляжа и начало его строительства. Сроки его сдачи возможно придётся перенести на 2018 год;
— создание фонтанов в районе новой набережной, перед ДК «Россия», в акватории Волги, реконструкция фонтанов на Ильинской площади и около консерватории;
— продолжение реконструкции аллеи Роз с установкой памятника братьям Никитиным;
— озеленение старой набережной;
— под эгидой правительства РФ планируется провести большой форум урбанистики c 2.000 участниками;
— завершить работы на стадионе «Сокол»;
— реконструкция стадионов «Авангард», «Спартак»;
— проведение ремонтных работ на стадионах «Салют» и «Волга»;
— сдача «ФОК „Газовик“;
— возобновление строительства дворца водных видов спорта;
— введение в эксплуатацию бассейна СГУ;
— ремонтировано 247 домов по программе капремонта;
— ремонт 50 фасадов исторических зданий;
— завершить 3 и 4 этапы программы переселения из аварийного жилья;
— строительство в микрорайоне Изумрудный в 2017 году школы на 840 мест;
— строительcтво Предуниверсария СГУ;
— модернизация теплоснабжения в рамках проекта „Большой Саратов“ ПАО „Т Плюс“;
— модернизация сетей водоканала за счет концессионеров;
— развитие новых производств.