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Жительница Воронежа: «После половодья содержимое выгребных ям плавает по микрорайону»
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Жительница Воронежа: «После половодья содержимое выгребных ям плавает по микрорайону» 

Вести Воронеж 30 минут назад
Фото: Вести Воронеж
В Краснолесном отсутствует централизованная канализация. Последствия весеннего половодья жители городского микрорайона Краснолесный чувствуют до сих пор. Поскольку там нет централизованной канализации, жильцы делают выгребные ямы. Но после затопления микрорайона всё их содержимое стало плавать по микрорайону, сообщила в редакцию «Вести-Воронеж» жительница Любовь Белозёрцева во вторник, 24 апреля. И такая ситуация повторяется каждый год — Микрорайон Краснолесный построен практически на болотах, централизованной канализации у нас нет. Хоть дома сейчас строят со всеми удобствами, но выгребные ямы делают кто как сможет, а результат наружу вылезает по весне, — рассказала Любовь Белозёрцева. Любовь показала фотографию их выгребной ямы — она специально сделана выше грунта, чтобы весной талая вода не поднималась над ней. Но такие сооружения не у всех, да и при сильном половодье они не спасают. По словам горожанки, строить выгребные ямы в Краснолесном вообще очень проблематично — близко находятся грунтовые воды. «Поэтому централизованная канализация здесь нужна как воздух», заключила женщина. Корреспондент «Вести-Воронеж» уточнит информацию о том, планируют ли городские власти провести централизованную канализацию в Краснолесном. Екатерина Трещикова
Фото — Любовь Белозёрцева
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