Итальянский сыр уничтожили на таможне во Владивостоке

За посылку из Южной Кореи с итальянским сыром, оливковым маслом, шоколадом, мясом и конфетами на получателя продуктового набора и таможенного представителя завели административные дела. Об этом сообщило РИА «Восток‐Медиа» со ссылкой на таможню.

При таможенном досмотре в аэропорту столицы Приморья оказалось, что в посылке, которую

компания-перевозчик

доставила из Южной Кореи, содержится санкционный товар. Таможенники изъяли 12 килограммов санкционной продукции. По решению таможни, итальянский сыр уничтожили в комплексе по уничтожению биоотходов.

Российские власти ввели эмбарго на импорт ряда товаров из стран, применивших антироссийские санкции. Продукты, незаконно поступающие на территорию страны, с августа 2015 года подвергаются уничтожению.