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Итальянский сыр уничтожили на таможне во Владивостоке
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Итальянский сыр уничтожили на таможне во Владивостоке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
За посылку из Южной Кореи с итальянским сыром, оливковым маслом, шоколадом, мясом и конфетами на получателя продуктового набора и таможенного представителя завели административные дела. Об этом сообщило РИА «Восток‐Медиа» со ссылкой на таможню.
При таможенном досмотре в аэропорту столицы Приморья оказалось, что в посылке, которую
компания-перевозчик
доставила из Южной Кореи, содержится санкционный товар. Таможенники изъяли 12 килограммов санкционной продукции. По решению таможни, итальянский сыр уничтожили в комплексе по уничтожению биоотходов.
Российские власти ввели эмбарго на импорт ряда товаров из стран, применивших антироссийские санкции. Продукты, незаконно поступающие на территорию страны, с августа 2015 года подвергаются уничтожению.
В России планируют запретить производство и продажу сырных продуктов, содержащих от 50 до 100% растительных жиров. Минсельхозом уже разработаны поправки в техрегламент для введения запрета.
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