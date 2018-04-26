Около 3 тыс. мотоциклистов примут участие в параде «Московского мотофестиваля-2018» 5 мая

5 мая в Москве пройдет «Московский мотофестиваль-2018», сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

«5 мая 2018 г. состоится ежегодный Московский мотофестиваль в поддержку развития мотокультуры и безопасности дорожного движения под лозунгом «На дороге все равны». В рамках фестиваля по Садовому кольцу пройдет мотопарад, в котором примут участие около 3 тыс. мотоциклистов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сбор участников мотопарада назначен на 9:00 на проспекте Академика Сахарова. Колонна начнет движение в 11:30 и будет двигаться по Садовому кольцу, затем свернет на проспект Мира и проедет до памятника «Рабочий и Колхозница», там, развернувшись, двинется снова в центр. Так, все участники пробега встретятся друг с другом на дорогое. Финиширует парад в 12:30 на Воробьевых горах. Очередность следования в колонне парада разыгрывалась на отдельной жеребьевке, в которой участвовали 18 мотоклубов.

Так, для обеспечения безопасности движения колонны перед заездом будет проведен визуальный осмотр техники на наличие видимых неисправностей. По окончании мотопарада на Университетской площади Воробьевых гор, помимо разнообразных экспозиций, включающих в себя стенды-выставки, посвященные ретро-мотоциклам, кастомайзингу, пройдут выступления звезд мотошоу и мотоспорта. Кроме того, состоятся показательные выступления по мотоболу, фристайлу, мототриалу, стант райдингу, а также детские показательные выступления. Пилотажная группа ГИБДД «Каскад» и команды московской полиции выступят с отдельной шоу-программой.

Также инструкторы мотошколы ГУП «Мосгортранс» проведут мастер-классы, представят программы обучения, протестируют навыки управления байком у всех желающих с водительским удостоверением категории «А». Совместно с BMW Motorrad и инструкторами мотошколы ГУП «Мосгортранс» будет проведен конкурс навыков водительского мастерства. Победители получат ценные призы от компании BMW.

Заезд мотоциклов пройдет в сопровождении сотрудников УГИБДД ГУ МВД России по Москве. Мероприятие завершится концертом на большой сцене с участием ведущих отечественных рок-исполнителей.