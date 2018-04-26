Несносные здания: почему уничтожаются самарские строения по решению суда

День в магазине «Продукты» не задался. Соседний «Секонд Хэнд» съехал еще несколько дней назад: арендаторы, что с них взять, просто подыскали себе местечко поудачнее. А из «Продуктов» теперь нанятые приставами рабочие выносят поочередно стеклянные витрины, холодильные камеры, стеллажи. Кондиционеры со стены, кажется, никто снимать не собирается. Прямо на них направлен ковш экскаватора. Обычного, желтого, с надписью «Cat».

Владелец всего здания и непосредственно отдела «Продукты» Джумшитов размахивает руками и громко оповещает всю округу, что ему теперь будет не прокормить своих троих детей. В процессе увещеваний количество детей даже увеличивается до шестерых (слышала бы супруга!).

"Да я делаю бизнес с 94-го года! — уверяет южанин. — У меня тут было 80 кв м в аренде законно. Я налог платил, электричество платил, за землю платил! Ну потом здание подстроили. 250 квадратов сейчас. Так я пытался узаконить, мне не дали!".

Вообще-то, по правилам, надо сначала законно получить участок в аренду, а потом уже строить здание на 250 кв. метров. А участок могут и не дать в аренду: мало ли почему. Вот у Джумшитова, например, здание существенно сузило тротуар. И даже не просто тротуар, а подход к больнице им. Пирогова. Да и вообще, мало ли какая внутри самовольно возведенного строения, например, проводка — может и пожароопасная. А сейчас еще и ЧМ на носу, а «Пироговка» уполномочена ФИФА для медобеспечения фанатов, не мешало бы и порядок навести.

Я правда, думаю, что не мешало бы порядок навести еще в 2011 году. Именно тогда было вынесено решение суда о необходимости сноса здания. Судебные приставы под грузом ответственности объясняют: то решения суда обжаловались, то владелец был объявлен в розыск… И вот (какая удача!) нашелся весной 2018 года.

"Уже много лет на нашем исполнении находится исполнительное производство об обязании организации освободить земельный участок от данного здания, — рассказала под прицелом телекамер и.о.заместителя руководителя управления федеральной службы судебных приставов по Самарской области Александра Егошина. — Должник неоднократно получал требования об исполнении решений суда, также был предупрежден об уголовной ответственности и неоднократно привлекался к административной. Штрафы не оплатил. Должником является организация. У организации нет ни денежных средств на счетах, ни имущества за счет которого могут быть взысканы штрафы".

В среду, 25 апреля, решение суда стали приводить в исполнение в принудительном порядке, за счет сторонней организации.

"С данной организацией у нас заключено соглашение, — объясняет Егошина. — Организация обеспечивает демонтаж здания и потом может взыскать затраты с должника".

Пока разговаривали — экскаватор начал работу. Вывеска «Продукты», желтые листы материала вроде ДСП и пластик полетели на землю.

По словам судебных приставов, за пять дней здание должно быть полностью снесено, а мусор — убран. Это — только начало, представители УФССП обещают в ближайшие дни очистить город еще от нескольких (по предварительны данным — трех) строений с гостевых маршрутов.

Хотелось бы, кстати, надеяться, что после ЧМ, когда «маршруты» перестанут быть «гостевыми», на них останется порядок.