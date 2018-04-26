21 правдивая страшилка из жизни московских квартиросъемщиков

Бывает, спрашиваешь у людей об интересных случаях во время аренды жилья в Москве , а они только пожимают плечами, «не знаем» мол «не слыхали».

Герои этого материала таких людей называют «счастливцами». Еще бы! Их не запирали в пустых квартирах, хозяева арендуемых помещений не крали у них документы, двери их квартир не поджигали, а еще они не натыкались на выпивающих незнакомцев у себя на кухне и в их диванах не прятали наркоту.

В общем специально для тех, кто жил так же «скучно», и не сталкивался с ужасами московской аренды жилья, «Ридус» собрал 21 леденящую кровь историю от реальных арендаторов. Наши герои попросили не раскрывать их имен, иначе они бы не смогли говорить так откровенно.

Предупреждаем, некоторые истории героев так ужасны, что даже смешно.

Гроб без колесиков

Лет десять назад, когда еще не было сайтов, и был только ЖЖ, пошла я квартиру смотреть. На Таганке, зимней ночью. В ходе осмотра выяснилось, что хозяин умер, а наследники еще не успели его похоронить. Захожу я в гостиную, а там гроб, венки, тело, все дела.

Я как стояла, так в кресло и осела. Думаю, ну не может же быть такого, вот уработалась, чертовщина какая-то. Мне наследник так услужливо коньяку подал. Квартиру не сняла, но выпила, дедушку помянула.

Цветы из ниоткуда

Снимала квартиру, прихожу домой, а на столе — ваза с цветами. Сердце в пятки ушло: за несколько дней до этого у меня украли сумку с ключами от квартиры. В голове нарисовалось сто тысяч ужасающих картинок. Несколько дней я мучилась: что это за воры такие, и зачем они принесли мне букет?

В итоге оказалось, хозяин решил меня так с днем рождения поздравить. Правда на пару дней промахнулся, и у меня волосы поседели. Ощущение, что «мой дом — моя крепость», было разрушено из-за букетика.

Медвежья грудь

У хозяина арендованной мной квартиры была закрытая маленькая комнатка, кладовка, где его вещи лежали. Как-то приходит, говорит мол надо ему в кладовку, ну, говорю, проходите. Пошла чайник ставить, нужно же гостя чаем напоить. Потом подхожу к нему, а он стоит посреди комнаты, протирает ружье тряпкой и убирает его в чехол. Оказалось, в этой комнатке сейф оружейный стоял.

И начинает он мне рассказывать зверские истории, что как-то убил медведицу, а когда шкуру с медведя снимаешь, у него грудь, как у женщины… Прошло лет семь уже, а у меня до сих пор мурашки.

Куриный магнат

Когда я была студенткой, мы с подругой снимали однушку. Хозяйка жила неподалеку и любила приходить без предупреждения. Не знаю почему, но она часто приносила откуда— то замороженных кур и забивала нам морозилку: «У вас все равно свободная».

Визиты она наносила чуть ли не каждый день. Сегодня — принесет кур, завтра — унесет. Мы думали, что она куриный магнат.

Пока нас не было дома, открывала шкафы и потом ругала нас за бардак — «От этого шкаф ломается». Очень гордилась своим мужем, он приходил, когда у нас ломались краны. Когда мы попытались отблагодарить его борщом, недвусмысленно намекнул, что предпочитает благодарности другого рода. И очень обиделся, получив отпор. Больше краны он нам не чинил.

Хозяйка переживала, что у нас набегает много горячей воды, хотя мы сами оплачивали коммуналку. Душ работал только с очень сильным напором. Однажды она предложила набирать воду в тазик и обливаться из кружки. Мы испугались, что в следующий раз она посоветует обтираться ваткой, и съехали.

Грязная туалетная бумага

Дело было в студенчестве. Съехав с одной квартиры и вовремя не найдя другую, мне пришлось подселиться к одногруппнице. Она снимала комнату в трешке, где в одной комнате жила хозяйка, в другой — некий мужчина, а в третьей — моя Светка.

Однажды мы услышали ор хозяйки. Оказалось, что мужчина привел домой своего друга и они, вероятно, занялись сексом. За этим делом их и застала хозяйка. Но больше всего ее возмутили не сексуальная ориентация жильца и его плотские утехи, а найденная в мусорном туалетном ведре, извините за подробности, обгаженная туалетная бумага. По ее мнению, все должно было утилизироваться в унитаз.

Поскольку сей предмет был найден именно после посещения туалета «другом» нашего соседа и все улики указывали на него, мужику не поздоровилось. А мы были вынуждены слушать весь этот бред.

Потом были пьяные ночные разборки с этим же соседом, и мы со Светкой в три часа ночи стояли под дверью комнаты и подпирали ее, чтобы к нам не ввалились пьяные мужики. Хватило нас недели на три, а потом мы благополучно съехали.

Предательский чайник

Я прожила в квартире ровно месяц… Пришла как-то с работы, поставила чайник на электрическую плиту и задремала… проснулась от дыма. Плиту выключила, подождала пока чайник остынет. Попыталась его снять с плиты, а он предательски приварился к конфорке. А наутро хозяин приперся зачем-то. Ну и все… пошла я в табор.

У него, видно, сговор с риелтором был: я только сняла эту квартиру, заплатила 100 долларов риелтору и 100 за аренду, прошел месяц и опять искать?! Дело было в 90-х, тогда 100 долларов были очень большие деньги.

После этого я полтора месяца ночи проводила на дискотеках, а утром садилась на кольцевую ветку метро и отсыпалась. Хотя иногда дремала и на дискотеке, под Ace Of Base например.

Зековская хата

Сняла я комнату в двушке, в другой комнате жил хозяин — с виду нормальный мужик, лет 45. Жили вроде нормально, а через два месяца он впервые напился, и тут его понесло…

Рассказал, что вышел из тюрьмы только три месяца назад. Сидел 10 лет, потому что зарезал жену. Квартиру я оплатила на месяц вперед, съезжать некуда. Страшновато было. Но мы подружились.

Так как он провел в тюрьме много времени, смартфон и ноутбук были для него диковинкой. Я учила его пользоваться всем этим, провели Wi-Fi. В качестве пароля я по дурости использовала номер своего мобильного.

Уже года три с ним не живу, но он до сих пор звонит раз в полгода, интересуется, как мои дела, зовет в гости.

Обидчивый Усач

Однажды нашла в Сети объявление от серьезного с виду мужчины. Было ему чуть за 40. В сообщении довольно жестко говорилось, что дядя подселит к себе девушку, которая не будет докучать ему разговорами, не станет водить ночных гостей, так как «квартира — не отель» и вообще будет тише воды, ниже травы.

Тогда я писала сценарии дома, мне нужны была тишина и уединение, и я подумала, что этот суровый затворник — неплохой вариант. В общем прошла «кастинг», хотя он и сам снимал эту двушку, и стала жить в отдельной комнате.

Усач, как я его про себя называла, говорил, что у него три (!) бизнеса, и он ОЧЕНЬ занятой человек. Я радовалась, мол будет пахать с утра до ночи, а я в тиши стану писать свои опусы. В итоге, этот чудик продирал глаза часам к 12.00−13.00. Потом долго смотрел телек и курил на кухне. Наконец уходил из дома и возвращался еще до 18.00.

Но это, как говорится, дело хозяйское. Однако он стал пытаться со мной активно дружить: заказывал пиццу или суши, прочухал, что я люблю кампари, и стал покупать его. Отказы он не принимал, при этом во время таких посиделок он не общался, а просто лупил в экран телевизора. Предлагал вместе ходить за покупками, звал в кино.

В общем я мило улыбалась, но все чаще ссылалась на занятость, что было правдой, и запершись в комнате писала. Через пару месяцев он устроил мне настоящий скандал, ором орал, что я аутист и не умею общаться. После истерики он перестал разговаривать со мной и дулся месяца три.

В это время он нанял двух студенток мыть полы раз в неделю, в день уборки он заказывал еду на дом и устраивал с ними посиделки, соблазняя, но очень скромно, краснея, как «голубой воришка».

Однажды Усач, который все еще демонстративно не говорил со мной, узнал, что у меня день рождения, а я не предупредила. Его сердце было разбито, собрать осколки и склеить его уже не представлялось возможным. Он с позором выгнал меня вон. С тех пор опасаюсь усачей.

«Зажигательные» двери

Снимала квартиру на Преображенской площади уже год. Это был «бабушкин вариант», но я к квартире прикипела, стала обживаться, покупать всякие вазочки и прочие «уютные» штучки. С хозяевами у нас был подписан договор на 12 месяцев, его срок истек, но между нами с хозяйкой сложились такие приятные отношения, что продлевать мы его не стали.

Странно, что район был очень «бабушкинский», молодежь там почти не жила. Но в домах и во дворе вечно что-то происходило: за год при мне у прохожих женщин дважды вырывали сумки, ночью ходила в магазин, прямо передо мной упала бутылка из-под шампанского и разлетелась на осколки (ее сбросили прямо из окна), много всякого там в общем происходило.

И вот я уехала из города на три дня, приезжаю, в квартире сидит хозяйка с выпученными глазами и с порога начинает на меня кричать. Оказалось, пока меня не было, какие-то хулиганы подожгли три двери в подъезде, в том числе в мою квартиру.

Отношение ко мне после случившегося хозяйка почему-то мгновенно поменяла. Меня обвинили в том, что я разрушила их квартиру с прекрасным ремонтом (хотя там при передвижении по комнате куски паркета отлетали и бились о стены как хоккейные шайбы), я оставила фен и чайник включенными в розетки на три дня (!), и вообще наш договор истек, так что «собирай вещи прямо сейчас и улепетывай».

Идти мне было некуда, вещей, включая новые вазочки, было много. Я вызвонила подружку. Помню собираю все в пакеты и куда придется, потому что сумок для переезда не было, и машины не было, рыдаю, слезы грязными кулачками растираю по лицу. А моя подружка втирает хозяйке, которая заставляет меня собираться быстрее, что это «не по-христиански».

Страна глухих

Искала квартиру через интернет, познакомилась с девушкой, у которой был вариант жилья для нас обеих. Девушка оказалась слабослышащей, а хозяйка квартиры вообще глухой. Внучка хозяйки лет пяти тоже не слышала, но говорила, пела, кричала… ребенок в общем. Всем жильцам пофиг, глухие ведь, а я узнала, что такое беруши.

И все бы ничего, но у хозяйки был бойфренд, у него слух был отличный. Сидел все время на кухне в алкоголичке, выпивал и смотрел телевизор. Однажды он ввалился в нашу комнату, которая не запиралась изнутри, и пока моя слабослышащая соседка мирно посапывала, попытался оказать мне знаки внимания. Навалился он на меня, я так голосила, что он утек. Наутро я бежала оттуда, только пятки сверкали.

Непреодолимый конфликт

Снимаю прекрасную комнату в квартире на Курской. Вчера соседка по квартире Гая позвонила среди рабочего дня и сказала, что «вследствие нашего „непреодолимого конфликта“ у меня есть 36 часов, чтобы выехать из комнаты, мол на мое место въедет новый человек. При этом Гая не является ни хозяйкой квартиры, ни родственницей хозяев.

»Непреодолимый конфликт» возник, когда меня не было в городе. В Москву проездом приехали мои родители, им негде было ночевать. В качестве вежливой формальности я спросила не против ли соседки, что родители переночуют в моей комнате, на что Гая вдруг ответила, мол ей будет не комфортно с чужими людьми, «пусть едут в отель».

В качестве компромисса предложила ей написать «правила поведения», чтобы передать родителям и не травмировать соседку. За час до приезда родственников я получила подробнейшую инструкцию из 12 бредовых правил из серии: не трогать два левых крючка в ванной, ни в коем случае не занимать три правых крючка в коридоре, а фильтр для воды обязательно должен стоять рядом с чайником и быть придвинут вплотную к стене.

Я отказалась пересылать им этот Домострой web edition, но передала общие правила, сказав, что остальные мелочи можно пережить.

«Я не могу это пережить. Если я приду домой и кто-то что-то по незнанию не туда поставит, положит, возьмет, и я почувствую присутствие других людей, то мне будет очень плохо. В твоих интересах сделать так, чтобы мне было комфортно, чтобы никто ничего моего не трогал. Мы пытались, но у нас не получилось, no hard feelings. Ищи новое жилье», — написала она.

Пьяная дружба

Снимала я однушку на Волжском бульваре. Договорилась, что въеду в квартиру числа 6−9. Хозяйка квартиры немного смутила внешним видом и претензиями к предыдущему жильцу. Пожаловалась, что он мол сломал диван и дверку шифоньера.

Шестого числа я сообщила, что готова въехать. Она закатила скандал, что еще не 9-ое, и она не нашла себе жилье. Долго плакалась, как ей плохо живется. Мне уже некуда было деваться, пришлось истерику выслушать и въехать.

Потом начались пьяные звонки, жалобы на жизнь и признания мне в любви: как ей повезло, что именно я живу в ее квартире. Мой молодой человек отремонтировал диван и дверцу, я получила безмерную благодарность. После хозяйка решила, что мы подружки и начала устраивать истерики, что я не звоню ей поболтать.

В один прекрасный день решила она квартиру продать, пришла с риелтором делать фото. Я уходила, оставила ее в квартире, меня не было пять часов. Прихожу, Елена сидит пьяная на кухне, дверь нараспашку, мои вещи разбросаны. Оказалось, они выпивали с соседкой по подъезду.

Хозяйка категорически не хотела уезжать, рыдала пьяными слезами, пришлось вызвать ей такси. Наутро извинений не последовало. Что касается квартиры, меня умоляли остаться, обещали вернуть залог.

Потом начались угрозы, истерики, обвинения в том, что я живу с ротой мужчин, что диван и дверцу шифоньера сломала я. Она терроризировала меня месяц лишь бы не отдавать залог. Такие люди берут измором, я решила не связываться и съехала.

Битые яйца

Снимали квартиру, владелец которой мне крайне не нравился. Звали его Вован, был он будто из 90-х, прямо хрестоматийный мерзкий браток. И я старалась с ним вообще не общаться, деньги ему отдавал всегда только мой молодой человек.

Так вот этот Вован как-то сказал нам, что собирается забрать на дачу холодильник, который стоял в кухне. Ну, мне бойфренд говорит: мол, освободи, помой, тогда-то он приедет забрать. Освободила, помыла. Приехал, забрал, а через несколько дней звонит и орет Вован: мол, что за подляна.

Оказывается, я забыла в двери несколько яиц, Вован холодос забрал, повозил его несколько дней в машине, яйца от тряски разбились. Ну, и когда он этот холодильник на даче открыл, то были ему, братку мерзкому, от меня счастье и духан.

Золото? Доллары?

Арендовали с женой халупу у бабушки. Диван там был уж очень неудобный, продавленный. Поспишь на таком, весь день потом ходишь разбитый. Посоветовались с бабулей, она дала добро, мы новый диван купили, а этот вынесли на помойку. Причем под покровом ночи, чтобы никто не заставил вывозить его за город. Наутро диван уже кто-то забрал, мы так радовались.

Стали жить-поживать. Тут приходит хозяйка-старушка и велит вернуть диван на место. Мы пытались ее вразумить, она была непреклонна. Ну, головы почесали, нашли на Авито диван, похожий на тот, что у нее был. Купили, поставили в комнату. Она, надо сказать, была очень небольшой, два дивана еле вмещала.

Как-то дома нас не было, приходим, следы обуви на полу, старый диван весь развороченный стоит. Кто-то в нем что-то искал. Бабушка потом рассказала, что ее внучок чего-то в старый диван запрятал. Что там было у этого графа Монте-Кристо (золото, доллары, наркота), до сих пор неизвестно. Старушке было велено нас немедленно выставить, причем с диванами.

Пиво с сухариками

Снимали квартиру. Приезжаем как-то домой, а там сидят хозяева всей семьей, пивас глушат. На столе нехитрый закусон: рыбка там, сухарики. Выпивает глава семьи, его жена и сынок-подросток.

Требовать объяснений мы не стали. Маргиналы, что с них возьмешь. Сами они тоже ничего не сказали, мы их явно не смутили.

В общем постояли мы с открытыми ртами и пошли собирать вещи. Всю ночь переезжали. Благо было куда.

Поднятый стульчак

Снимали с мужем «бабушатник». Квартира досталась хозяину от умершей матери.

Супруг как-то уехал в командировку, я одна. Прихожу вечером домой, там на унитазе стульчак поднят. Я на кухню, там чайник горячий. Вишенкой на торте стала телефонная трубка со светящимся экраном (обычно пять минут после разговора горел). Я похолодела. Думаю, вот и конец, сейчас как выпрыгнет на меня разбойник из шкафа…

Оказалось, сын хозяина — старшеклассник гулял неподалеку, захотел в туалет и по старой памяти зашел отлить, «не в лифте же». Попутно чаю выпил, позвонил. Мы с ним минуты на три разминулись. Причем знакомы-то не были! Хозяин сыну леща отвесил и пригнал в выходные с тортом извиняться.

Цап-царап

Снимала комнату, в соседней жила сестра хозяина, сам он за рубежом был. Въехала я в квартиру, а у нас поначалу был один комплект ключей, и дверь запиралась снаружи. Соседка в первый же день после переезда пошла гулять с бойфрендом и закрыла меня на сутки в квартире. Дивана не было, я соорудила себе на ночь гнездо из вещей.

Потом кровать купила, начали жить, стало ясно, что девушка пьет. Они такие оргии в соседней комнате устраивали!

Через полтора месяца пьяная соседка начала ломиться ко мне в дверь, оскорбляла, я испугалась и позвонила ее матери, а та вызывала полицию. Буянившую забрали в вытрезвитель. На следующий день она вернулась. В полной уверенности, что это я «натравила на нее полицию», соседка устроила мне «сладкую жизнь»: угрожала, звонила на работу.

Я быстро собрала вещички, хотела уехать, но она набросилась на меня, расцарапала лицо и руки. Я бежала с поля боя, потеряла кругленькую сумму в виде депозита и оплаты аренды, но приобрела бесценный опыт.

Месть за потоп

Cняли двушку с незнакомой девочкой. 70-летняя хозяйка не хотела ремонтировать квартиру и менять старинную технику. В результате стиральная машинка протекла, а поход в душ обернулся потопом. Вызвали сантехника, он сказал, что все уже трухлявое, мол это ответственность собственника. Однако бабуля так не считала, она пришла в квартиру, устроила скандал, потребовала деньги за якобы сломанную машинку и потоп.

Договор был оформлен на соседку, поэтому меня с легкостью выжили. Я потеряла залог и часть арендной платы.

Самое ужасное, что бывшая соседка знала, где я работаю (это между прочим госслужба, серьезная организация). Они с сумасшедшей бабкой приперлись ко мне на работу, при коллегах кричали, что я мошенница все сломала, всех затопила, ни за что не заплатила, сбежала. Они угрожали, мол будут писать в прокуратуру заявление на меня и на мою организацию, сказали всем, что здесь работает квартирная мошенница. Выводила их из здания охрана. В итоге пришлось объясняться с руководством.

Бывшая соседка снизу, которая пострадала от нашего потопа, оказалась очень адекватной женщиной. Она понимала ситуацию. Я упросила ее позвонить моему начальству, она объяснила, что у бабушки проблемы с головой.

Десяток соседей

Мы с мужем долго не могли найти подходящую квартиру. Однажды он пришел с ключами: сам нашел жилье, подписал договор, заплатил за несколько месяцев (так требовал риелтор). Говорит, поехали посмотришь квартиру, на днях переедем.

Через пару дней вселяемся, открываем дверь, а там человек 10 нерусских мужчин: одни на кухне что-то жарят-парят, другие в комнате чаи гоняют. Мы остолбенели.

Оказалось, девушка помимо нас сдала это жилье 10 людям, у всех взяла деньги за несколько месяцев, всем раздала ключи. Вызвали полицию, мошенницу нашли. Но деньги нам так и не вернули.

«Дом, спасибо тебе!»

Жили с подругой на Смоленском в старинном доме. Хозяйка тряслась над квартирой, везде развешивала шарики, рисовала на стенах животных и цветочки, везде писала «Дом, спасибо тебе!». При въезде поставила нам миллион условий: с соседями не общаться, никому не улыбаться, гостей не водить, адрес не давать. Постоянно приходила проверять квартиру, причем захаживала и без нас, когда ей в голову приходило.

Через какое-то время заявилась с собакой и чемоданом, сказала, что будет жить с нами. Говорила, что ее пытались убить грузины перед домом, потом она нашла у нас в вещах открытку из Грузии , решила, что мы в сговоре с ее обидчиками, и порвала ее. Мы вознамерились съехать, она закатила истерику, выставила нам кучу счетов и залог отдавать отказалась.

Осторожно, мошенники!

Я попала в криминальную историю. Сняли с подругой раздолбанную квартиру у странного нестабильного мужчины. Он с виду был какой-то дерганый, договор с нами не заключил, сославшись на занятость. Мы все же въехали, за два-три месяца сделали простенький ремонт.

Каждый месяц за деньгами приходила мать хозяина и молча критично осматривала квартиру. Оказалось, ждала, когда мы доделаем ремонт за свой счет, чтобы выселить.

Однажды с нами связалась девушка, которая снимала это жилье прежде. Она со слезами рассказала, что хозяин обматерил ее и отказался возвращать ей залог. Она даже дала послушать нам аудиозапись их разговора, и мы поняли, что владелец квартиры — мошенник, заселяет только девушек, потом терроризирует их, выгоняет без залога и измывается.

Мы с соседкой решили искать новое жилье, но как назло ничего подходящего не было. Пришлось заплатить еще за месяц вперед. К слову ремонт мы уже завершили, на следующий день после оплаты мне на электронку приходит письмо от хозяина. Он написал, что мы проститутки, материл нас, обругал и велел выселяться.

Через пару дней он зашел в квартиру, пока мы были на работе, выкрал мои документы и паспорт. Я обратилась в полицию, поговорила со следователем (оказалось, на нашего нестабильного уже писали заявления другие обманутые девушки, но дело не продвигалось, так как ему было необходимо явиться в полицию и ответить на обвинения, а он все время говорил, что за границей или на даче).

Сообразив, что мы так просто сдаваться не собираемся, наш сумасшедший и присылал к нам бандитов, которые ломились в двери, и натравливал на нас полицию, и обесточивал квартиру, и угрожал спустить собак. Полиции и участковому мы за время разброк стали как родные, чуть что звонили им и консультировались, как действовать.

По закону нам нельзя было покидать «поле боя» — нашу квартиру, потому что пока мы там, выселить нас не могли. Но если бы собственник пробрался в квартиру, закон был бы уже на его стороне, нам бы пришлось убраться.

Сумасшедший накатал кучу доносов на нас и полицию, якобы участковый держит притон с нами — двумя «проститутками». Мы с полицейскими хотели провернуть спецоперацию, как в фильмах, взять мошенника с поличным. Я вызвала хозяина на переговоры. Сначала он согласился встретиться где-нибудь в многолюдном месте, потом резко изменил планы, и так много раз.

В общем столько с ним натерпелись, я за три недели пару раз падала в обморок. В итоге попросились пожить у друзей и сбежали из этого сумасшедшего дома. Паспорт участковому позже отдала мать хозяина, но мне уже делали новый.

Оказалось, что у нашего чокнутого, который, кстати состоял на учете в психдиспансере, три квартиры, две из которых он сдает, а потом запугивает жильцов, вымогает у них деньги и вынуждает съехать. Он до сих пор на свободе, не исключено, что и сейчас промышляет.