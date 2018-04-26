Вредные праздники. Как воздушные шарики губят природу?

Весна — время прогулок и массовых мероприятий, где большой популярностью пользуются запуски в небо воздушных шаров с гелием. Традиции запуска шаров тянутся еще с советского времени. За эти годы в каждом городе жители запустили не по одной сотне тысяч этих резиновых изделий. А задумываемся ли мы о том, куда шары попадают после праздника? Какой вред яркий символ детства и мира может нанести природе, разбирался корреспондент «АиФ-Иркутск»

Только за последние пару месяцев в Иркутске прошло несколько больших акций с шарами. 24 марта активисты пытались привлечь внимание к ситуации с паводками. На берегу реки участники акции выстроились «живой стеной», символизируя единение людей перед возможной стихией, и запустили в небо одномоментно несколько сотен воздушных шаров. Позже, 27 марта белые шары, как символ чистых душ погибших при пожаре в Кемерово детей, полетели в небо над Иркутском. В мае в городе запланировано немало мероприятий с запуском воздушных шаров — День Победы, последние звонки, выпускные вечера. Ради минутного развлечения мы своими руками разрушаем экологию. Не пора ли задуматься об ограничениях на подобные акции?

Вера Шлёнова, председатель президиума областного совета Всероссийского общества охраны природы, заслуженный эколог РФ рассказала, что шарики загрязняют землю точно так же, как стекло, пластик и полиэтиленовые пакеты. Они так же долго разлагаются.

«Людям нужны праздники, но везде нужна мера» — говорит Вера Шлёнова. — Мы не готовы выступать за запрет воздушных шаров, однако в своих экологических мероприятиях никогда не используем. На мой взгляд нужно не запрещать, а убеждать. Надо попробовать найти замену, альтернативу шарикам, как, например, стали находить замену пластиковым стаканам. Благодаря работе экологов, среди городского мусора все реже стали встречаться одноразовые стаканчики из пластика».

Организаторы праздников и других акций в погоне за эффектностью забывают самое важное — законы природы: все то, что поднимается, должно упасть вниз. Шарики не улетают в космос, они рано или поздно лопнут и упадут где-то поблизости — в городе, в поле, в лесу. Так наши бескрайние просторы превращаются в бескрайнюю помойку. Виктор Степаненко , ведущий методист отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»:

«Разбрасывание мусора никогда не приносило пользу природе. Воздушные шары — не исключение. В ленточках от шаров очень часто запутываются птицы, если им не удается избавиться от намотанных на лапки веревочек, то они могут остаться калекой. Водоплавающие птицы принимают лопнувшие шары за пищу и гибнут, проглатывая их. Выводы делайте сами». Смертельным кормом части лопнувшего шарика могут стать не только для водоплавающих птиц, но и для голодных диких животных и рыб. Получается в небо в виде шаров мы выпускаем самый настоящий яд. Именно об этом стоит задуматься всем организаторам мероприятий.