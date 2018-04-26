Заочно и бессрочно. Порядок установления инвалидности упростили

В Главном бюро медико-социальной экспертизы по ЯНАО разъяснили суть новшеств.

— С принятием нового документа теперь в правилах оговорены условия, когда инвалидность устанавливается бессрочно и заочно, — рассказывает Надежда Городцова, руководитель — главный эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Ямало-Ненецкому автономному округу» Минтруда России . — Если раньше мы проводили заочное освидетельствование только гражданам из отдаленных населенных пунктов, где нет регулярного транспортного сообщения, то сейчас наряду с этим условием утвержден перечень заболеваний, при котором мы вправе установить группу инвалидности заочно. Также визита для переосвидетельствования в бюро МСЭ не потребуется в случае, если реабилитация и абилитация не принесли положительного эффекта.

— Инвалиды часто затягивают с решением некоторых вопросов, волнуются, что при обращении в бюро мы проведем им переосвидетельствование и лишим их группы, — продолжает собеседница. — Теперь в правилах определён перечень целей медико-социальной экспертизы, которые могут быть указаны в заявлении на ее проведение. Гражданин может обращаться в нашу организацию самостоятельно, не имея на руках направления на МСЭ, для решения конкретного вопроса без пересмотра группы.

Расширен перечень заболеваний, имея которые, граждане уже при первичном освидетельствовании могут получить инвалидность бессрочно. Детям до 14 лет устанавливается инвалидность с инсулинозависимым сахарным диабетом, фенилкетонурией или тромбоцитопенической пурпурой. Если раньше на пять лет инвалидность давали только в случае лейкозов и злокачественных новообразований, то сейчас добавились заболевания опорно-двигательного аппарата, эндокринной и мочевыделительной систем, а также ранний аутизм.

На все вопросы по новым правилам установления инвалидности специалисты ответят на совещании, которое пройдет в режиме видеоконференцсвязи с участием общественных организаций инвалидов Ямало-Ненецкого автономного округа

В совещании запланировано также участие специалистов окружных департаментов здравоохранения, образования, социальной защиты населения, занятости населения, физкультуры и спорта. Традиционно на мероприятии присутствуют представители отделения ПФР по ЯНАО, Фонда социального страхования по ЯНАО и представители органов исполнительной власти муниципальных образований, учреждений и организаций, осуществляющих исполнение мероприятий, рекомендованных инвалидам в ИПРА инвалида.

Совещание пройдет 4 мая с 10.30 до 12.20. Вопросы можно будет задать по телефону 8 (34922) 4-15-70.