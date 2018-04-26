Чистим, обрезаем и прививаем. Как спасти садовые деревья после зимы

Руководитель клуба «Азы плодородия» при Белгородской областной научной библиотеке Валентина Литовченко рассказала «АиФ-Черноземье» , какие основные работы нужно сделать в саду в апреле и мае, как правильно посадить ирисы и бороться с мышами на участке.

Обрезаем деревья и удобряем почву

«В апреле и мае работы в саду — непочатый край. Прежде всего, постарайтесь задержать на участке талые воды — делайте различные борозды, поперечные валки, освобождайте от снега водоотводные канавки. До распускания почек делают обрезку плодовых деревьев, не пострадавших в зимне-весенний период, — говорит Валентина Литовченко. — У взрослых деревьев необходимо периодически счищать старую кору, чтобы под ней не скапливались вредители. Очищают, дезинфицируют и замазывают садовым варом или охрой раны и погрызы на коре. Штамб и скелетные ветви промывают куском мешковины, смоченной медным или железным купоросом».

С середины апреля можно перепривить малоценные сорта более перспективными. Подсохшую почву боронуют граблями, сильно уплотнённую — перекапывают. Приствольные круги раз окучивают вилами, опавшую листву и растительные остатки сгребают в компостную кучу.

С наступлением постоянно тёплой погоды приступают к посадке плодовых саженцев в подготовленные с осени ямы. В это же время пересаживают и молодые деревья.

В мае заканчивают посадку и посев растений. Обрезку подмёрзших деревьев следует закончить до начала цветения. Срезы, даже небольшие, закрашивают масляной краской — охрой или железным суриком. Садовый вар в данном случае непригоден, поскольку под действием сильного сокодвижения отстаёт от срезов.

Перед цветением плодовые культуры рекомендуется подкормить навозной жижей или раствором птичьего помёта. Доза зависит от возраста дерева, но обычный расход раствора — одно ведро на один квадратный метр площади проекции кроны.

«Если в мае устанавливается сухая и жаркая погода, то необходимо регулярно поливать и рыхлить почву в приствольных кругах молодых посадок и плодоносящих деревьев, — советует эксперт. — Её мульчируют торфом и перегноем. Плодовые растения подкармливают навозом. Самая трудоёмкая из всех майских работ — борьба с корневищными сорняками, особенно с пыреем. Для этого лопатой или вилами перекапывают участок и тщательно выбирают корневища».

Готовим землю для цветов

«При покупке ирисов следует обязательно осмотреть посадочный материал. Не приобретайте растения в закрытой упаковке. Ирис должен состоять из корневища с одним или двумя годичными звеньями, с корнями, и укороченной розетки листьев. Хорошо, если на корневище есть сформированные боковые почки, обычно они заметны. На растении не должно быть явных признаков заболеваний — плесени, пятен, подгнивших участков корневища. Не покупайте ирисы с высохшими листьями и сухим сморщенным корневищем — вряд ли вы их реанимируете. Слегка пожелтевшие крайние листья допустимы».

Эти цветы нередко называют неприхотливыми растениями. Но это утверждение справедливо лишь по отношению к старым сортам. Современные сорта необыкновенно красивы, но весьма капризны, для них необходимо светлое солнечное место. Полутень допустима лишь для южных районов и для наиболее устойчивых сортов. Непригодны пониженные участки с застоем талых и дождевых вод. Почвы желательны легкосуглинистые, лёгкие, рыхлые, с нейтральной или слабокислой реакцией. За одну-две недели перед посадкой почву перекапывают, тщательно выбирая корни сорняков, вносят хорошо перепревший навоз или перегнойную землю, и затем сажают цветы.

Делаем прививки

После зимы нередко можно обнаружить молодые деревья, которые подгрызли мыши.

«Если кора объедена менее чем на 1/3 часть окружности штамба, тогда обработайте рану раствором гетероауксина: 150-200 мг на 1 л воды — это поможет стимуляции деления клеток сохранившегося камбия. Затем смажьте её садовым варом и оберните полоской пленки, лучше чёрной, — говорит опытный садовод. — Если же рана большая, то для спасения деревца придётся делать прививку «мостиком». Обработайте рану названным раствором и замажьте её варом. После распускания почек на повреждённом дереве сделайте 2-3 прививки «мостиком», используя для этого однолетние побеги зимостойкого сорта яблони. Побеги для прививки заготовьте заранее и храните их во влажной тряпочке в холодильнике, чтобы к сроку прививки почки не тронулись в рост».

Прививка «мостиком» выполняется следующим образом: делают выше и ниже места повреждения Т-образные разрезы коры, прикладывают к ним побеги и намечают длину каждого черенка с учетом того, что их концы должны немного выходить за разрезы. Затем отрезают от побега черенок нужной длины и на его концах делают симметричные косые срезы в 5-6 сантиметров.

После этого вставляют черенок срезом сначала в нижний Т-образный разрез, прочно закрепляют его прививочной лентой и, придавая ему слегка дугообразную форму, вставляют другой конец в верхний Т-образный разрез и также крепят его лентой. Все наружные срезы обмазывают садовым варом, чтобы вода не проникла в места соединения «мостика» с деревом.

На вставленных черенках позже могут появиться молодые побеги, их надо сразу выламывать. Обвязку снимают через 1,5-2 месяца после прививки.

Кстати, чтобы не пришлось выполнять такую хлопотливую работу по спасению дерева, не забывайте осенью защищать штамбы молодых посадок различными видами обвязок.