«Я намерен работать здесь долго»

Врио губернатора отметил, что Новосибирская область — уникальный регион. Он богат не полезными ископаемыми, а традициями, опытом, знаниями. За полгода разработано много планов развития области. Многие из них поддержаны руководством страны. В частности, на прошлой неделе было подписано поручение Президента по комплексному развитию Новосибирского научного центра. Андрей Травников привел слова Владимира Путина , сказанные им 8 февраля в Новосибирске : «Нужно реализовать такую программу, которая бы стала импульсом для развития Новосибирской области и всей Сибири».

Глава региона подчеркнул, что проект развития научного центра не ограничивается только интересами научного комплекса. Он предусматривает развитие образования, жилья, социальной и транспортной инфраструктуры.

Главное — люди

После того как главе региона были представлены результаты модернизации производственных линий НАЗ им. В. П. Чкалова , он поговорил с рабочими и специалистами о проблемах, которые волнуют их как работников промышленного предприятия и как жителей области.

— Считаю, что промышленные предприятия для любого региона, для любого города имеют не только экономическое значение. Самое главное — это люди, потому что они работают на предприятиях, трудовые коллективы задают особый ритм жизни города, создают особое отношение к нему, — сказал на встрече с заводчанами Андрей Травников. — Поэтому я сегодня с удовольствием отвечу не только на ваши вопросы, но и предложения, потому что мы сейчас находимся на этапе формирования наших планов — краткосрочных, долгосрочных, стратегических. Ваше мнение, ваши предложения, безусловно, важны.

Полномочный представитель Президента РФ в СФО Сергей Меняйло , присутствовавший на этой встрече, напомнил, что на прошлой неделе министр обороны РФ заслушивал доклады по ходу выполнения оборонзаказа этого года и показатели у авиазавода имени Чкалова очень хорошие.

— В этом году гособоронзаказ идет в соответствии с планом, без отставания, в этом заслуга всего коллектива, — сказал полпред.

Планы должны быть реалистичными

Во время общения с рабочими Андрей Травников рассказал о подготовке стратегии развития региона и призвал всех жителей области вносить в нее свои предложения.

— Мы все хотим, чтобы Новосибирская область стала одним из самых привлекательных мест для проживания в стране. Эту цель нужно наполнять реальными программами и предложениями. Надеюсь, что все жители примут активное участие в обсуждении стратегии и внесут свои предложения, которые мы обязательно будем учитывать. Рассчитываю на поддержку новосибирцев на выборах в сентябре этого года. Будем работать вместе и вместе добиваться нужных результатов для области и для всей страны, — сказал он.

Андрей Травников напомнил, что за последние полгода разработаны планы по развитию региона совместно со многими промышленными предприятиями, с наукой, вузами, общественниками.

— Мы серьезно поработали над новой стратегией социально-экономического развития региона, — продолжил глава региона. — Да, мы находимся на начальном этапе этой большой работы. Тем не менее основные направления, цели и задачи определены: мы все хотим, чтобы Новосибирск и Новосибирская область стали одним из самых привлекательных мест для проживания, для развития, ведения дел в Российской Федерации. Безусловно, эти идеи нужно наполнять конкретными шагами, чтобы наши планы были реалистичны.

Рабочие поинтересовались, интересы какой партии будет представлять на выборах руководитель региона, так как по закону «О выборах» в Новосибирской области можно выбираться на пост губернатора только от какой-либо партии.

— Мне бы хотелось, чтобы фигура губернатора объединяла различные политические силы и общественные объединения, — сказал Андрей Травников. — Потому что все-таки это фигура надпартийная. Тем не менее есть требования закона. Есть сильная партия, которая доказала способность меняться, реализовывать очень крупные проекты. «Единая Россия» — это партия, к которой принадлежу в том числе и я. Надеюсь, что однопартийцы поддержат мою кандидатуру. Необходимо пройти внутрипартийные процедуры, праймериз и выдвижение. Намерен опираться на предложения, мнения и, может быть, даже требования других политических сил, общественных объединений в своей работе.

Мнения

Общественники и однопартийцы прокомментировали корреспонденту «Советской Сибири» решение руководителя региона Андрея Травникова участвовать в выборах губернатора Новосибирской области.

Сопредседатель штаба «Общероссийского народного фронта» Сергей Соколов отметил, что поддерживает выдвижение Андрея Травникова на пост губернатора.

— Это новая энергия, новые взгляды, новые подходы, которые требуются, чтобы вывести Новосибирскую область на качественно новый уровень, — сказал он.

Председатель общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева вспоминает выступление Андрея Травникова перед представителями Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий:

— Он очень четко понимает, какие есть проблемы в регионе, не боится говорить об этих проблемах, видит перспективу их решения, он ставит достаточно амбициозные планы. И что меня как общественницу подкупает — говорит о развитии человеческого потенциала, выполнении социальных гарантий. Безусловно, для этого необходимо развитие экономики, поэтому он сегодня обращается к промышленникам, что они должны дать посыл, чтобы область могла выполнить социальные гарантии. Андрей Травников понимает проблемы не только промышленности, но и сельского хозяйства, часто ездит в районы Новосибирской области. Это человек конкретный, видно, что те обещания, которые он дает, не просто заявления — он их будет выполнять.

Глава Ордынского района Олег Орел считает, что Андрей Травников — сильный профессионал.

— Опыт его хозяйственной работы, работы политической, когда он был на предыдущих должностях, сегодня гармонично вписывается в организацию всех процессов в Новосибирской области. Андрей Александрович достаточно быстро входит в курс дел, территория региона для него поначалу незнакомая, но он видит и знает, что происходит сегодня практически во всех сферах деятельности — как регионального правительства, так и местных органов власти. Потенциал его как губернатора достаточно серьезный. Поэтому он принял правильное решение, партия «Единая Россия» его поддержит, — уверен Олег Орел.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №17 от 25 апреля 2018 года