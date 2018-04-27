Ярославская область вошла в тройку лучших регионов по качеству городской среды

Михаил Мень. Об этом стало известно на Всероссийском совещании по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и городской среды, которое провел глава Минстроя России

Он отметил, что стартовавший в прошедшем году приоритетный проект по формированию комфортной городской среды позволил повысить комфорт граждан в повседневной жизни и продемонстрировал свою эффективность.

— Принципиальным условием проекта стало вовлечение людей, и мы последовательно совершенствуем инструменты их участия в принятии решений о том, как должны выглядеть города и села, — сказал Михаил Мень.

Для оценки результатов проводимой работы сформирован индекс качества городской среды в отношении 300 населенных пунктов. При их отборе Минстрой России руководствовался принципом оценки населенных пунктов всех 85 регионов с разной численностью населения. Практически в каждом субъекте РФ оценено не менее трех населенных пунктов.

— Мы вошли в тройку лучших по качеству городской среды, — сказал представлявший Ярославскую область на мероприятии заместитель председателя Правительства Виталий Ткаченко . — Как отметил министр, проводилась комплексная оценка состояния жилья, уличной, общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуры, общегородских пространств. При этом немаловажную роль в формировании результата сыграли показатели эффективности реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Это и непосредственно благоустройство территорий, и вовлечение граждан.

Окончательный рейтинг Минстрой планирует представить в третьем квартале этого года. Документ будет сформирован после анализа данных по более чем семи тысячам муниципалитетов.

Проект по формированию комфортной городской среды в стране продлен по решению Президента России Владимира Путина , причем финансирование будет существенно увеличено.

Отдельным инструментом повышения качества работы станет реестр лучших практик, который в настоящее время формируется Минстроем.

В этом году проект будет еще масштабнее и захватит малые города и исторические поселения, которые будут финансироваться по отдельным правилам по итогам конкурсного отбора. Он будет организован в режиме максимальной открытости, все заявки будут опубликованы на сайте министерства, а заседания комиссий будут транслироваться онлайн.