1 мая заработают все фонтаны Белгорода

Белгороде все фонтаны традиционно запустят в День Весны и Труда, сообщила пресс-служба мэрии.

В 12.00 заработают фонтаны:

на аллее Дружбыв микрорайоне «Салют»в парке Победы «Непобедимый»на площадке БелГУ «Покровитель»на Народном бульваревозле «Дома офицеров»в парке Памятиу рынка «Спутник»у здания «Белагромашсервис»возле БГТУ им. Шухова

В 13.00 запустят фонтаны:

возле музея-диорамы «Огненная Дуга»«Театральный»«Девочка с гусем» на Свято-Троицком бульваре«Парус» на улице Преображенской

В 18.00 возле киноцентра «Русич» заработает «Сухой фонтан».