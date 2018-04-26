1 мая заработают все фонтаны Белгорода 

В Белгороде все фонтаны традиционно запустят в День Весны и Труда, сообщила пресс-служба мэрии.
В 12.00 заработают фонтаны:
на аллее Дружбыв микрорайоне «Салют»в парке Победы «Непобедимый»на площадке БелГУ «Покровитель»на Народном бульваревозле «Дома офицеров»в парке Памятиу рынка «Спутник»у здания «Белагромашсервис»возле БГТУ им. Шухова
В 13.00 запустят фонтаны:
возле музея-диорамы «Огненная Дуга»«Театральный»«Девочка с гусем» на Свято-Троицком бульваре«Парус» на улице Преображенской
В 18.00 возле киноцентра «Русич» заработает «Сухой фонтан».