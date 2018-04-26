Полиция попеняла властям Екатеринбурга за лень в борьбе с ларьками

Власти Екатеринбурга не проявляют должного рвения в борьбе с нелегальными ларьками. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-группе городского УМВД.

"Местным властям давно пора понять, что они — основные действующие лица в процессе ликвидации самостроев. А не органы внутренних дел , на которые они перекладывают ответственность. Сотрудники ОВД принимают в этом участие в части обеспечения общественного порядка. Если администрация города действительно заинтересована в наведении порядка в данном вопросе, то почему бы не воспользоваться положительным опытом города Москвы ", — недоумевают в ведомстве.

Как пояснили агентству в полиции, обязанность осуществлять демонтаж, вывоз и хранение киосков возложена на органы местного самоуправления.

В 2018 году в уральской столице было составлено 587 административных протоколов за незаконную установку стационарных объектов. В 2017 и 2016 годах — 3036 и 1589 соответственно.