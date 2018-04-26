Прокуратура выявила нарушения в нижегородской школе 

По информации из сети «Интернет» о ненадлежащем санитарно-техническом состоянии полов и стен в школе-интернате № 71 Сормовского района г. Н. Новгорода проведена проверка.
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства (протекание кровли крыши, повлекшее отслоение штукатурки на потолке; отслоение обоев и краски на стенах; повреждение целостности линолеума на полу и другие).
Кроме того, установлено, что школа располагается в здании 1929 года постройки, в котором за время функционирования учреждения полностью капитальный ремонт не проводился.
В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой Сормовского района главе администрации города внесено представление, в отношении виновного должностного лица учреждения возбуждено административное производство.