Китай намерен охранять Великую китайскую стену с помощью искусственного интеллекта

Пекин, 26 апреля / Синьхуа / — Китайский фонд охраны древних памятников культуры /КФОДПК/ в среду в Пекине заявил о готовности начать охрану и реставрацию Великой китайской стены с помощью искусственного интеллекта и дронов.

Председатель правления фонда Ли Сяоцзе сообщил, что Компартия Китая и правительство КНР уделяют серьезное значение охране объектов древнего культурного наследия, в том числе Великой китайской стены. Однако из-за огромных размеров, естественной эрозии, вмешательства человека и других причин задачи по охране стены остаются очень сложными.

Ситуацию усугубляет и то, что большинство участков стены пролегают в труднодоступных местах — либо на обрывистых горных вершинах, либо на отвесных скалах, либо в густых лесах, поэтому традиционная техника, методы проверки и реставрации не подходят для подобных участков.

Теперь для реставрации стены КФОДПК задействует дроны и искусственный интеллект американской компании «Интел» . Дроны будут использоваться для авиационной фотосъемки участков стены. Полученные таким образом фотографии высокого разрешения помогут обнаружить трещины в стене или повреждения кирпичей, а потом с помощью искусственного интеллекта эксперты смогут совершить комплексный анализ собранных данных и вести виртуальную реставрацию поврежденных стенных фрагментов. Все это поможет найти идеальные способы для реальной реставрации и охраны стены.

"Внедрение новейших технологий искусственного интеллекта открыло нам новый взгляд и методы для охраны Великой китайской стены, в чем мы увидели огромные потенциальные возможности научных технологий для охраны культурного наследия", — отметил Ли Сяоцзе.

В сентябре 2016 года КФОДПК запустил программу под названием «В охране стены я не посторонний». Ли Сяоцзе заявил, что в будущем фонд готов дальше продвигать применение искусственного интеллекта и других высоких технологий в охране объектов культурного наследия, вместе с этим поощрять широкое участие предприятий, общественных организаций и индивидуальных лиц в этом деле. -0-