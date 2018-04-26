Алексей Шаповалов планирует строительство жилых высоток на территории стадиона «Буревестник»

В четверг, 26 апреля, руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов на заседании профильного комитета в гордуме сообщил о планах застройки территории стадиона «Буревестник» и бывшего автовокзала у ЦУМ «Самара», пишет 63.ru.

"Поступило обращение в адрес главы города Елены Лапушкиной о высотном жилом строительстве на этих участках. Мэр решила вынести это на градостроительный совет. Позиция департамента — резко против. Предложение противоречит Генплану РФ ", — рассказал Сергей Шанов.

По предварительным данным, бизнесмен Алексей Шаповалов хочет построить дома высотой в 25 этажей.

Напомним, контроль над площадкой стадиона «Буревестник», некогда подведомственной Федерации профсоюзов Самарской области , в 2008 г. получил владелец «Самарского делового мира» Алексей Шаповалов. Спортсооружения были снесены, а территория застроена киосками.

В 2013 г. министр имущественных отношений Самарской области Юлия Степнова инициировала переговоры с Алексеем Шаповаловым. Но в обмен на территорию бывшего стадиона предприниматель запросил несколько земельных участков, а затем и вовсе 1,2 млрд рублей. Однако в минимущества сочли его запросы несколько завышенными, и переговоры приостановились.