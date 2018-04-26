Ещё
Алексей Шаповалов планирует строительство жилых высоток на территории стадиона «Буревестник»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Алексей Шаповалов планирует строительство жилых высоток на территории стадиона «Буревестник» 

Волга Ньюс 42 минуты назад
В четверг, 26 апреля, руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов на заседании профильного комитета в гордуме сообщил о планах застройки территории стадиона «Буревестник» и бывшего автовокзала у ЦУМ «Самара», пишет 63.ru.
"Поступило обращение в адрес главы города Елены Лапушкиной о высотном жилом строительстве на этих участках. Мэр решила вынести это на градостроительный совет. Позиция департамента — резко против. Предложение противоречит Генплану РФ", — рассказал Сергей Шанов.
По предварительным данным, бизнесмен Алексей Шаповалов хочет построить дома высотой в 25 этажей.
Напомним, контроль над площадкой стадиона «Буревестник», некогда подведомственной Федерации профсоюзов Самарской области, в 2008 г. получил владелец «Самарского делового мира» Алексей Шаповалов. Спортсооружения были снесены, а территория застроена киосками.
В 2013 г. министр имущественных отношений Самарской области Юлия Степнова инициировала переговоры с Алексеем Шаповаловым. Но в обмен на территорию бывшего стадиона предприниматель запросил несколько земельных участков, а затем и вовсе 1,2 млрд рублей. Однако в минимущества сочли его запросы несколько завышенными, и переговоры приостановились.
Волга Ньюс: последние новости
Владимир Путин встретился с главой региона Дмитрием Азаровым В Кировском районе в дни матчей ЧМ-2018 ограничат движение транспорта В Самаре День Весны и Труда отметят праздничным шествием трудовых коллективов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая угроза: как Америка подкосит рубль158
ЦБ отозвал лицензии у двух банков
Глава МЧС ответил Михалкову100
В Москве горит торговый центр27
Новая схема мошенничества появилась в РФ
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
06:04
Пугачева фантастически помолодела
Шоу-бизнес
03:44
Почему Украина закрыла свои воды от РФ
Украина В мире
09:17
Глава МЧС ответил Михалкову
Общество
14:53
«Прогресс МС-07» ушел с орбиты
Технологии Наука и техника
03:42
Пентагон пожаловался на РЭБ в Сирии
Армия Ближний Восток
03:44
Украина взялась за российские корабли
Украина В мире
04:02
Российский бизнес подешевел
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение