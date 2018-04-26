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Чем скоростной трамвай отличается от обычного?
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Чем скоростной трамвай отличается от обычного? 

АиФ Пермь 45 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Вдоль Камы хотят пустить скоростные трамваи. Чем они отличаются от обычных?
«Предложение о запуске вдоль набережной скоростного трамвая не стоит понимать как переход к транспорту принципиально нового типа, — отвечает министр транспорта Пермского края Николай Уханов. — Люди по-разному понимают термин «скорост­ной». Многие думают, что речь идёт о типологии электротранспорта. На самом деле подразумевается, что трамвай будет быстро доезжать из точки А в точку Б, так как на его пути не будет пересечения с автомобильными дорогами».
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