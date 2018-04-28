Энергоблок плавучей АЭС для Чукотки отправляется в Мурманск для зарядки топливом

"Сегодня, можно сказать, историческое событие — сегодня завершен этап сооружения плавучего энергоблока на Балтийском заводе, и сегодня начинается буксировка в Мурманск на базу «Атомфлота», где намечено проведение швартовных испытаний, загрузка топлива и проведение физического и энергетического пусков. Фактически блок будет полностью оттестирован", — рассказал замгендиректора концерна «Росэнергоатом» , руководитель проекта по сооружению и эксплуатации плавучей атомной теплоэлектростанции Павел Ипатов

Финляндии, Швеции, Дании, Буксировка ПЭБа к Мурманску займет от 18 до 20 суток. Энергоблок пройдет мимо Эстонии Норвегии . «Для того, чтобы отбуксировать судно в Мурманск, необходимо было получить весь комплекс разрешений, прежде всего — проверку готовности к транспортировке как таковой, потому что фактически это его первое плавание после того, как он сооружен. Поэтому выполнена конвертовка, подготовка к движению судна, выполнены все формальности с таможенными и пограничными службами, получено разрешение от страховщиков», — рассказал Ипатов.

К чукотскому городу Певек судно отправится в 2019 году в летнюю навигацию: в июне-июле, когда условия для буксировки будут наиболее благоприятными. ПЭБ проекта 20870 предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС). Станция оснащена реакторными установками КЛТ-40С, способными вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч — тепловой. Этого хватит, чтобы обеспечить город с население свыше 200 тыс. человек.

ПЭБ «Академик Ломоносов» строится для станции в городе Певек. Энергоблок должен будет обеспечить электричеством портовые города, газовые и нефтяные платформы в открытом море. Также он может использоваться в качестве опреснителя и вырабатывать до 240 тыс. кубометров воды ежедневно, срок службы энергоблока — 35-40 лет.