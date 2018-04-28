«Академик Ломоносов» распрощался с Петербургом и взял курс на Мурманск

— Впервые в мире происходит транспортировка плавучей атомной электростанции. Желание построить плавучие атомные энергоблоки продекларировали многие страны. На сегодняшний день ближайшими нашими конкурентами является Китай , где сегодня строятся подобные объекты и даже декларируется, что после 2020 года они могут быть введены в эксплуатацию. Реальный блок, построенный и готовый к буксировке, пока единственный, — сообщил «РГ» заместитель генерального директора концерна «Роснеэргоатом», руководитель проекта по сооружению и эксплуатации ПАТЭС Павел Ипатов

Подготовка к транспортировке станции длилась несколько часов. Станция, габариты которой сравнимы с крупнейшими в мире ледоколами (длина 110 метров, ширина 30 метров) удерживалась у причала на специальных буксирах. Чтобы начать транспортировку, станцию подсоединили к трем речным буксирам, которые должны довести ПАТЭС из города, а по Большой Неве и дальше станцию поведут специальные морские буксиры.

Швецию, Финляндию, Данию и Норвегию. Разводить мосты для транспортировки станции не потребовалось. Маршрут энергоблока пройдет через Эстонию

Буксировать станцию со скоростью пять узлов в час будут до Мурманска . Там, на специализированной базе «Атомфлота», в оба реактора ПАТЭС «Академик Ломоносов» — первой и пока единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции — будет загружено ядерное топливо, произведен физический пуск и технологическая обкатка основного оборудования.

Все эти работы планируется завершить до конца марта 2019-го года. Только после этого в летнюю кампанию, в июне-июле 2019-го года, опять же под проводкой буксиров плавучий энергоблок переведут Северным морским путем к месту будущей работы — в порт и одноименный поселок Певек на Чукотке. В "Росэнергоатоме" полагают, что транспортировку можно будет провести без вмешательства ледоколов.

Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов», строительство которого было начато в 2007 году на "Севмаше" , а затем передано в Петербург , на "Балтийский завод" , должен заменить Билибинскую атомную станцию и Чаунскую ТЭЦ, которые уже технологически устарели. Первая работает на вечной мерзлоте с 1977 года, вторая — с 1944-го. На этот момент уже принято решение о поэтапном выводе Билибинской АЭС из эксплуатации, причем вывод синхронизирован с вводом в промышленную эксплуатацию ПАТЭС.

В силу объективных и субъективных причин сроки сооружения первой плавучей АЭС несколько раз корректировались и по отношению к первоначально намеченному 2011 году сдвинулись вправо, как минимум, на семь-восемь лет. На этот день завершен ключевой этап: плавучей энергоблок построен, испытан, в том числе на плаву, с отводом от достроечной набережной.

Общий вывод по итогам испытаний — инженерные устройства жесткой швартовки ПЭБ готовы к эксплуатации. А ее реакторы, о чем сообщалось ранее, готовы к загрузке ядерного топлива.

Но «операцию №1» решили проводить не в Петербурге, а в Мурманске. И связано это как раз с буксировкой. Точнее — с особыми условиями ее проведения в международных водах. На этот момент в морской практике не было прецедента, чтобы на буксире перемещали плавучий ядерно-энергетический объект. Атомный ледокол, лихтеровоз с атомным реактором и даже атомная подводная лодка — это все имело место быть. А несамоходная баржа с двумя ядерными реакторами — это впервые.

Чтобы снять на этот счет возможную обеспокоенность наших европейских и, в частности, скандинавских соседей, руководство "Росатома" и «Атомфлота» пошло на жест доброй воли. Ядерное топливо в реакторы «Академика Ломоносова» не стали, как изначально планировалось, загружать в Петербурге, а перенесли эту и последующие операции в Мурманск.

— По Неве, Финскому заливу и далее по всему маршруту через Балтийское, Северное, Норвежское и Баренцево моря «Ломоносов» пойдет без «ядерной начинки» своих реакторов, — подчеркнул накануне директор департамента информации и общественных связей «Росэнергоатома» Андрей Тимонов.

Как ожидается, буксировка из Петербурга в Мурманск, если все пойдет по плану, займет около двух недель. За развитием событий «РГ» обязательно проследит.

Справка «РГ»

В основу проекта ПАТЭС «Академик Ломоносов» легли судовые реакторные установки типа КЛТ-40С (мощность — 35 МВт, на ПАТЭС используется двухблочная установка мощностью 70 МВт), которые имеют большой опыт успешной эксплуатации на атомных ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» и лихтеровозе «Севморпуть». Общая электрическая мощность станции составит 70 МВт. В состав комплекса ПАТЭС входят: ПЭБ — основной (базовый) элемент станции; гидротехнические сооружения (специальный мол-причал для установки ПЭБ); объекты береговой инфраструктуры, предназначенные для обеспечения технологического цикла передачи электрической и тепловой энергии с ПЭБ в береговые сети, а также выполняющие вспомогательные функции.

На площадке размещения строятся только вспомогательные сооружения, обеспечивающие установку плавучего энергоблока и передачу тепла и электроэнергии на берег. Согласно проекту, перегрузка топлива будет производиться раз в 7 лет, для этого станция будет буксироваться на завод-изготовитель.