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Во дворе жилого дома в Рыбинске провалился асфальт
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Во дворе жилого дома в Рыбинске провалился асфальт 

АиФ 43 минуты назад
Фото: АиФ
Инцидент произошел на улице Мотостроителей, 21. Здание находится возле железнодорожного вокзала. Фотографии появились в социальных сетях в среду, 25 апреля. «Каскадник уходит под землю», — пишут пользователи.
Похоже, что с наступлением весны вся область уходит под землю. Вместе с плюсовыми температурами в Ярославле начал разрушаться асфальт. Несколько дыр образовалось в Дзержинском районе — в парке Победы и на остановке общественного транспорта возле ТЦ Рио — на улице Чехова, а также на улице Свободы.
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