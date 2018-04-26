Во дворе жилого дома в Рыбинске провалился асфальт

Инцидент произошел на улице Мотостроителей, 21. Здание находится возле железнодорожного вокзала. Фотографии появились в социальных сетях в среду, 25 апреля. «Каскадник уходит под землю», — пишут пользователи.