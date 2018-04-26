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СМИ: в США открыли расследование против Huawei
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СМИ: в США открыли расследование против Huawei 

Вести.Ru 41 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Huawei рискует стать второй китайской компанией, которой будет отказано в сотрудничестве с американскими фирмами. По информации The Wall Street Journal, за производителя смартфонов Mate и Honor взялось министерство юстиции США — регулятор выясняет, не нарушила ли Huawei условия санкционного режима, действующего в отношении Ирана.
На каком этапе находится расследование и в чем именно подозревают Huawei, неясно. Предположительно, американский регулятор хочет узнать, насколько тесно компания связана с правительством Китая и как это может повлиять на национальную безопасность.
Производитель нарушение правил отрицает. «Huawei соблюдает все правовые нормы и действующие правила везде, где она действует, включая закон о контроле над экспортом, санкционные режимы, а также регламенты ООН, США и Евросоюза», — говорят в пресс-службе.
На прошлой неделе министерство торговли США запретило американским компаниям продавать комплектующие ZTE — она была признана виновной в нарушении условий санкционного режима, действующего в отношении Ирана и КНДР. Фирме, утратившей право закупать процессоры Qualcomm и звуковые системы Dolby в течение семи лет, также грозит потеря лицензии на установку операционной системы Android.
∎ZTE могуть лишить права использовать Android читайте также
У ZTE немного альтернатив: если придется либо полностью уйти с рынка США, на котором её доля и так не слишком велика, привлечь другие платформы, например Samsung Tizen, либо самой создать ответвление на базе Android. У Huawei, если она будет признана виновной, выбора больше: компания развивает собственную оболочку EMUI 8.0, основанную на Android 8.0 Oreo.
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